Путин: ПМЭФ стал признанной дискуссионной площадкой мирового уровня

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике», сообщает пресс-служба президента.

«Мировая экономика впервые за последние несколько лет начинает демонстрировать признаки преодоления спада. В ходе форума предстоит обсудить, как упрочить наметившиеся тенденции, а также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий», - говорится, в частности, в приветствии.

По словам Путина, «за прошедшее время форум серьезно укрепил свой авторитет, стал признанной дискуссионной площадкой мирового уровня, открытой для прямого, заинтересованного диалога участников по актуальным вопросам современности. В июне нынешнего года в Санкт-Петербурге вновь соберутся главы государств и правительств, видные общественные и политические деятели, представители деловых и экспертных кругов из России и многих зарубежных стран».

Президент также выразил уверенность, что принятые в ходе форума инициативы и рекомендации будут способствовать выработке общих подходов, а заключенные на полях форума контракты послужат развитию международного сотрудничества, запуску и реализации новых проектов.