Помощник Путина рассказал о его встречах на ПМЭФе

Президент России Владимир Путин в дни Петербургского международного экономического форума выступит на пленарном заседании, пообщается с гостями форума и проведет несколько встреч с бизнесменами. Делегация предпринимателей из США на форуме будет одной из самых представительных.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что всего в Петербургском форуме примут участие около 8000 гостей, будут присутствовать более 600 представителей российских компаний, свыше 500 - иностранных. Всего в мероприятиях примут участие представители 62 стран.

«Главный гость - премьер-министр Индии Нарендра Моди. Также будут присутствовать президент Молдавии - Игорь Додон, Абхазии - Рауль Хаджимба, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн. Также будет исполняющий обязанности председателя правительства Сербии Дачич», - сказал Ушаков. Помимо этого на форум приглашены семь вице-премьеров и вице-президентов разных стран, более 50 министров.

«В прошлом году было 34. Тоже, опять - заметное повышение», - отметил Ушаков. На форум были приглашены и представители международных организаций. В числе гостей - генсек ООН Антониу Гутерриш, гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано, генсек Организации стран - экспортеров нефти Мохаммед Сануси Баркиндо, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, генсек ШОС Рашид Алимов.