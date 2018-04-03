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Ройзман назвал отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга оскорблением горожан

Принятие закона об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга является оскорблением его жителей, заявил действующий глава города – председатель гордумы Евгений Ройзман в интервью Business FM.

«Принятие этого закона – это оскорбление жителей Екатеринбурга. Отказались признать за жителями Екатеринбурга какую-то самостоятельность, интеллект», – уверен Ройзман. По его словам, результаты опросов показали, что более 90% горожан выступили за сохранение прямых выборов мэра, это же продемонстрировал состоявшийся в понедельник протестный митинг.

«Я переживаю не из-за своего нахождения в должности, потому что для меня эта должность достаточно обременительная. Я за свою должность не рублюсь, не держусь, – подчеркнул Ройзман. – Я переживаю просто за статус Екатеринбурга, за возможность наших детей выбирать себе мэра. Все основные прорывы Екатеринбург сделал именно при избранном, а не при назначенном [главе]».

Во вторник Законодательное собрание Свердловской области приняло в третьем окончательном чтении законопроект губернатора Евгения Куйвашева об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Согласно поддержанным поправкам должности главы Екатеринбурга и руководителя городской администрации (сити-менеджера) будут объединены. Городской глава будет избираться не жителями Екатеринбурга, а гордумой из числа представленных конкурсной комиссией кандидатов и получит весь набор хозяйственных полномочий.

Ройзман сообщил «Интерфаксу», что не собирается участвовать в конкурсе. «Я, конечно, ни в каких конкурсах участвовать не буду, потому что это не избрание, это назначение. Я могу признавать над собой власть своих избирателей. Но чью-то власть над собой признавать я просто не хочу», – сказал он. При этом действующий глава города уверен, что региональные власти в любом случае не допустили бы его назначения: «Меня никогда в жизни никто не назначит, я же трезвый человек, я это все понимаю. Я это вообще не рассматриваю».

Ройзман выиграл выборы мэра Екатеринбурга в сентябре 2013 г., он является главой города и спикером гордумы. При этом хозяйственными полномочиями обладает сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, назначенный на эту должность депутатами гордумы в октябре 2013 г. Полномочия Ройзмана истекают в сентябре 2018 г.