Политика

Новости

Свердловские депутаты приняли закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга

Законодательное собрание Свердловской области на заседании во вторник приняло в третьем окончательном чтении законопроект губернатора Евгения Куйвашева об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга, передает «Интерфакс-Урал». Законопроект поддержали 42 из 46 депутатов, против выступили четыре парламентария.

Согласно поддержанным поправкам должности главы Екатеринбурга и руководителя городской администрации (сити-менеджера) будут объединены. Городской глава будет избираться не жителями Екатеринбурга, а гордумой из числа представленных конкурсной комиссией кандидатов и получит весь набор хозяйственных полномочий. «Это позволяет исправить недостатки так называемой двухголовой модели, при которой председатель думы – глава города не имеет ключевых полномочий в хозяйственной сфере», – отметил руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов.

Действующий глава Екатеринбурга – председатель гордумы Евгений Ройзман, выступающий против отмены выборов, на заседании регионального парламента подчеркнул разницу между выбранной и назначенной властью.

«Тот, кого избирали, отвечает перед избирателями. Тот, кого назначили, отвечает перед тем, кто назначил, – выступил Ройзман. – Поскольку я как избранный глава в постоянном контакте с жителями, понимаю настроения. Если вы примите этот закон, он будет восприниматься как сомнение в умственных способностях жителей Екатеринбурга, как недоверие жителям Екатеринбурга, и это будет выглядеть как оскорбление жителей Екатеринбурга».

На заседании во вторник заксобрание также должно было рассмотреть в первом чтении законопроект депутата от КПРФ Вячеслава Вегнера, который предусматривал сохранение выборов мэра Екатеринбурга и переход от «двуглавой» системы управления городом к «одноглавой». Однако парламентарий отозвал свой законопроект.

Евгений Ройзман выиграл выборы мэра Екатеринбурга в сентябре 2013 г., он является главой города и спикером гордумы. При этом хозяйственными полномочиями обладает сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, назначенный на эту должность депутатами гордумы в октябре 2013 г.

В понедельник вечером в Екатеринбурге прошел митинг против отмены выборов мэра. По данным городской администрации, в протестной акции приняли участие около 1700 человек. По оценкам Ройзмана, на митинге собралось несколько тысяч человек. Перед собравшимися выступили сам Ройзман, местные политики, соратник Алексея Навального Леонид Волков и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.