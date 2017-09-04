Поклонская ответила на заявление Ройзмана о связи поджога кинотеатра и кампании против «Матильды»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на твит мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который связал поджог киноконцертного зала «Космос» с кампанией против фильма Алексея Учителя «Матильда».

«Это недопустимо для руководителей такого уровня, равно как и передача мне "приветов" через социальные сети», – написала депутат в ответ на пост мэра Екатеринбурга. Она подчеркнула, что Ройзман «вместо того, чтобы слышать своих избирателей и действовать в их интересах, допускает нелицеприятные высказывания в их адрес, обзывая "православными фанатами", чем задевает религиозные чувства православных людей».

Ройзман считает, что поджог «Космоса» является следствием нагнетания истерии вокруг картины о романе Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. «Донагнетались. Возгорелось пламя. Считаю терактом. Привет Поклонской», – написал он сегодня в Twitter.