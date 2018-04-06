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Николай Патрушев прокомментировал свое включение в санкционный список

Секретарь Совета безопасности России, экс-директор ФСБ Николай Патрушев сказал журналистам, что только от них узнал о включении в санкционные списки США. «Ну, я уже и в других списках тоже существую. Тем не менее мы занимаемся международной деятельностью, считаю, что занимаемся эффективно. Посещаю многие страны», – сказал секретарь Совбеза.

Введение новых санкций со стороны США в его отношении «не означает, что мы не будем с ними общаться», сказал Патрушев. «Есть другие страны, где можно общаться и решать эти вопросы», – пояснил чиновник.

На бизнесменах, в отношении которых также введены санкции, это отразится, считает Патрушев: «Но они найдут, как компенсировать угрозы для их экономики».

На вопрос о возможном ответе на санкции со стороны России Патрушев сказать затруднился: «Вы меня спрашиваете о том, чего я не видел. Я слышу – санкции, но в чем они выражаются, пока не знаю. Когда буду знать, тогда и буду представлять, будет реакция или нет».

Кто попал под новые санкции США