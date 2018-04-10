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Юлию Скрипаль выписали из больницы и доставили в безопасное место

33-летняя Юлия Скрипаль, дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, выписана из больницы и доставлена в «безопасное» место. Об этом сообщают BBC News и Sky News со ссылкой на источники.

Телеканал отмечает, что Юлию «должны были выписать» еще 9 апреля, но тогда источники не смогли подтвердить, действительно ли ее выписали. Сегодня лечащие врачи Скрипаль могут выступить с официальным заявлением, уточняет телеканал.

Сам 66-летний бывший полковник российских спецслужб еще остается под наблюдением врачей, однако быстро идет на поправку, отмечают издания.

Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на лавочке в британском Солсбери. Британские власти пришли к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим ядом. В критическом состоянии Скрипалей госпитализировали.

Великобритания подозревает в покушении на бывшего российского шпиона и его дочь Россию. По мнению британской полиции, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Россия все обвинения в свой адрес отрицает, напоминая, что в 2017 г. полностью уничтожила все свое химическое оружие.

Ранее The Times со ссылкой на источники написала, что сотрудники британской разведки MI-6 обсуждают с представителями ЦРУ возможность переезда Скрипалей в США под новыми именами. Так, по мнению британских властей, экс-сотрудник ГРУ и его дочь смогли бы «избежать новых попыток убийства». Издание отмечало, что британские и американские спецслужбы рассматривают и другие страны для переселения Скрипалей, в том числе Канаду, Новую Зеландию и Австралию. Но США собеседник газеты назвал наиболее предпочтительным вариантом.