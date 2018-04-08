The Times узнала о планах Великобритании переселить Скрипалей в США

В пятницу, 6 апреля, врачи сообщили, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния Misha Japaridze / AP

Власти Великобритании предложат бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии Скрипаль переехать в США под новыми именами, чтобы «избежать новых попыток убийства», сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники. По данным издания, сотрудники британской разведки MI-6 обсуждают этот вопрос с представителями ЦРУ.

Спецслужбы рассматривают несколько стран для переселения Скрипалей – США, Канаду, Новую Зеландию и Австралию. Но США источник издания назвал наиболее предпочтительным вариантом. «Наиболее очевидным местом являются США, поскольку маловероятно, чтобы они были убиты именно там, где они будут находиться под новыми именами, и там проще будет защитить их», – пишет издание.

Официального подтверждения информации нет. Министерство иностранных дел Великобритании не ответило на запрос издания.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были найдены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Они были доставлены в больницу в состоянии комы.

В пятницу, 6 апреля, врачи сообщили, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния. Его самочувствие «быстро улучшается» и он «хорошо реагирует на лечение», сказала главный врач госпиталя в Солсбери Кристин Бланшард.

Состояние Юлии Скрипаль с каждым днем улучшается, но говорить о выписке еще рано, добавила Бланшард. «Как говорит сама Юлия, ее силы растут с каждым днем, и она ждет дня, когда состояние ее здоровья позволит ей покинуть больницу», – сказала врач.

Британская полиция полагает, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Россия опровергла информацию, напомнив, что в 2017 г. полностью уничтожила все свое химическое оружие.

На этой неделе The Times со ссылкой на источники сообщила, что отравляющее вещество могло быть произведено на российской военной базе в Шиханах под Саратовом. В тот же день полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич опроверг сообщение.

Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на убийство Скрипалей и принял решение выслать из страны российских дипломатов. США, Канада и многие европейские страны поддержали решение Великобритании и тоже ввели дипломатические санкции в отношении России. Москва отвергает обвинения, настаивая на том, что Британия не представила никаких доказательств. В ответ на новые санкции Россия выслала аналогичное число иностранных дипломатов.

В России Скрипаль был приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу британских спецслужб. Однако в 2010 г. его помиловали и выслали в Британию по программе обмена шпионами.

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