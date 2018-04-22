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Число погибших при взрыве в Кабуле превысило 50

По последним данным, жертвами теракта в столице Афганистана стали 52 человека, сообщает ToloNews со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о 31 погибшем и десятках раненых.

Взрыв у центра регистрации избирателей в Кабуле устроил террорист-смертник. Теракт произошел около 10.00 в воскресенье (8.30 мск). Спустя два часа аналогичное нападение произошло в провинции Баглан на северо-востоке страны, там погибли семь человек.

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство».

В Афганистане 14 апреля началась регистрация избирателей для участия в объединенных парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь.