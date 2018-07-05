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«Справедливая Россия» направила в Думу 2,5 млн подписей против пенсионной реформы

Фракция «Справедливая Россия» доставила в приемную Госдумы 2,5 млн подписей в 36 коробках против повышения пенсионного возраста. Подписи собрала Конфедерация труда России. Об этом журналистам сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Мы считаем, что закон в том виде, в каком он внесен в Госдуму, не может быть рассмотрен, и это мы подтверждаем подписями», – сказал Миронов (цитаты по «Интерфаксу»).

По словам Миронова, справороссы направили письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой не рассматривать правительственный законопроект о пенсионной реформе. «Справедливая Россия» предложила свой законопроект, который предусматривает отказ от повышения пенсионного возраста минимум до 2030 г., ликвидацию действующей схемы уплаты страховых взносов и балльной системы, а также самого Пенсионного фонда.

Правительство предлагает поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин с нынешних 60 лет до 65 к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Пенсионный возраст будет расти с 2019 г. каждые два года на год. В 2020 г. возраст выхода на пенсию составит 61 год для мужчин и 56 лет для женщин, в 2022 г. – 62 и 57 лет соответственно.

После объявления о пенсионной реформе социологические службы зафиксировали падение рейтинга президента Владимира Путина, правительства и власти в целом. По данным близких к Кремлю собеседников «Ведомостей», в администрации президента создан неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с предстоящей реформой, в том числе проблемы негативного информационного фона.