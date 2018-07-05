На выборах губернатора Подмосковья конкуренцию Воробьеву составят пять кандидатов
Мособлизбирком закончил прием документов на регистрацию кандидатов на должность губернатора Московской области. Об этом говорится в сообщении комиссии. Необходимый пакет документов сдали представители шести партий. Конкуренцию нынешнему губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, выдвинутому «Единой Россией», составят Лилия Белова («Альянс зеленых»), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Борис Надеждин (Партия роста), Константин Черемисов (КПРФ), Игорь Чистюхин.
Теперь Мособлизбирком в течение 10 дней со дня приема документов примет решение о регистрации кандидата либо отказе в его регистрации. Окончательный состав зарегистрированных кандидатов будет объявлен 15 июля.
Ранее сообщалось, что за пост мэра Москвы поборются пять кандидатов. Первым документы в Мосгоризбирком сдал нынешний градоначальник Сергей Собянин. Как самовыдвиженец он собрал 39 000 подписей избирателей и 115 подписей депутатов. Также необходимый пакет документов для участия в выборах собрали глава муниципалитета Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР), бизнесмен Вадим Кумин (КПРФ) и депутат Мосгордумы, основатель строительной компании «СУ-155» Михаил Балакин (выдвинут партией «Союз горожан»).