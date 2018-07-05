На выборах губернатора Подмосковья конкуренцию Воробьеву составят пять кандидатов

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Путину доложили о реакции общества на планы повысить пенсионный возраст

Президент Владимир Путин в курсе реакции общества на проект пенсионной реформы и ее параметры, предложенные правительством. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Как всегда, он получает всю полноту информации по самым разным каналам – это является залогом того, что он обладает объективной информацией. В этом плане никаких сомнений быть не может», – пояснил представитель Кремля.

Ранее Песков неоднократно говорил, что Путин никак не участвует в обсуждении пенсионной реформы, ожидая, пока обозначатся ее окончательные контуры после экспертной проработки. В пятницу он еще раз повторил, что экспертная проработка реформы пока идет лишь «по диагонали: правительство – законодательный орган».

В июне правительство предложило повысить пенсионный возраст России, который был установлен еще в 1932 г. Предполагается, что повышение будет происходить поэтапно, начиная с 2019 г. В итоге мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет к 2028 г., а женщины в 63 года к 2034 г. Сейчас пенсионный возраст у мужчин – 60 лет, а у женщин – 55 лет.

Популярность Путина снизилась после объявления о возможном повышении пенсионного возраста, следует из данных ФОМ: электоральный рейтинг российского президента упал с 62 до 54%. Кроме того, и ВЦИОМ зафиксировал снижение уровня доверия жителей России к президенту: с 45,4 до 42%. До такого уровня рейтинг доверия президента не опускался с декабря 2013 г.

1 июля в десятках городов России прошли митинги против повышения пенсионного возраста. Их организовали сторонники Алексея Навального, КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Справедливая Россия» и профсоюзы. Еще один митинг может пройти 18 июля: соответствующую заявку в мэрию Москвы подала Конфедерации труда России.

Как прошли митинги против пенсионной реформы в городах России