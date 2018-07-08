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Путин назвал российских футболистов героями после матча с Хорватией

Президент Владимир Путин отметил волевую игру футболистов сборной России в матче против команды Хорватии, российский лидер считает их героями. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля уточнил, что президент смотрел матч. «(Путин) смотрел. Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!» - рассказал Песков. Он добавил, что Путин пригласил футболистов вместе с тренером на обсуждение итогов соревнований.

Кроме того, президент позвонил тренеру российской сборной Станиславу Черчесову дважды 7 июля: пожелал успехов перед игрой и после матча отметил красивую игру команды. Песков отметил, что российские власти желают успехов тем, кто прошел дальше в чемпионате.

Тренер российской сборной подтвердил звонки Путина с поддержкой команды. «После игры к нам в раздевалку зашел премьер-министр Дмитрий Медведев, успокаивал, желал успеха. Владимир Владимирович Путин звонил днем, сейчас тоже позвонил, поздравил с хорошей игрой», - приводит «Чемпионат» слова Черчесова.

Сборная России 7 июля уступила сборной Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 2:2. Хорватская команда одержала победу в серии послематчевых пенальти. Присутствовавший на матче премьер-министр Дмитрий Медведев выразил восхищение игрой российских футболистов. В своем Instagram председатель правительства поблагодарил российскую сборную за игру на ЧМ-2018.

Слезы после матча России и Хорватии