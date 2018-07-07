Сборная России завершила выступление на чемпионате мира по футболу

Победу хорватам принесла серия послематчевых пенальти Darko Bandic / AP

Сборная России проиграла в четвертьфинале сборной Хорватии. Игра завершилась со счетом 2:2. Победу хорватам принесла серия послематчевых пенальти.

В основное время игры голы забили игрок сборной России Денис Черышев и сборной Хорватии Андрей Крамарич. В дополнительное время голы забили хорватский футболист Домагой Вида и российский – Марио Фернандес.

Домашний чемпионат мира стал самым успешным для российской сборной. До этого российские футболисты трижды играли на мировых первенствах и каждый раз не могли пройти групповую стадию.

Всего на турнире сборная провела 5 игр. На групповом этапе российские футболисты обыграли сборную Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а также уступили Уругваю (0:3). В 1/8 финала Россия в серии пенальти обыграла Испанию, а основное время завершилось со счетом 1:1.