Сборная России завершила выступление на чемпионате мира по футболу
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Сборная России проиграла в четвертьфинале сборной Хорватии. Игра завершилась со счетом 2:2. Победу хорватам принесла серия послематчевых пенальти.
В основное время игры голы забили игрок сборной России Денис Черышев и сборной Хорватии Андрей Крамарич. В дополнительное время голы забили хорватский футболист Домагой Вида и российский – Марио Фернандес.
Домашний чемпионат мира стал самым успешным для российской сборной. До этого российские футболисты трижды играли на мировых первенствах и каждый раз не могли пройти групповую стадию.
Всего на турнире сборная провела 5 игр. На групповом этапе российские футболисты обыграли сборную Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а также уступили Уругваю (0:3). В 1/8 финала Россия в серии пенальти обыграла Испанию, а основное время завершилось со счетом 1:1.