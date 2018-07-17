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Лукашенко обвинил российский бизнес в поставках санкционных продуктов через Белоруссию

Белорусский президент Александр Лукашенко обвинил российские компании в поставках через Белоруссию продукции, которая в России отнесена к санкционной. Об этом сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на заявление белорусского лидера. По его словам, за этими компаниями стоят «крупные дельцы с тяжелыми погонами».

«Головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России. А как тут таможенники говорят и другие, там же идет драчка постоянно – кто-то заказывает какие-то материалы [в СМИ]. Они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами», – пояснил президент Белоруссии.

Белорусские спецслужбы возлагают ответственность за организацию поставок санкционной продукции в Россию на российские компании, в том числе «крупные». По мнению Лукашенко, о проблеме надо «не таможенникам российским говорить, а информировать правительство и президента Российской Федерации, чтобы они там разбирались со своими».

Россия ограничила импорт продовольственных товаров из некоторых стран 7 августа 2014 г. Ограничения затронули в том числе страны ЕС и США. Это произошло после того, как указанные страны ввели санкции против России за присоединение к ней Крыма. В соответствующий список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, попали говядина, свинина, птица, сыры и молочная продукция, фрукты, орехи и др.

С момента введения Москвой продуктового эмбарго против стран Запада белорусские власти выявили 2200 административных правонарушений, возбудили 30 уголовных дел по фактам незаконного перемещения 25 000 т товаров, попавших под санкции. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Белоруссии.