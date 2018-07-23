Медведев раскритиковал чиновников Северного Кавказа за неэффективность
Председатель правительства Дмитрий Медведев раскритиковал чиновников регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) за неэффективную работу. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте кабинета министров.
Претензии премьер-министра вызвало исполнение проектов в области социально-экономического развития, а также в сфере топливно-энергетического комплекса региона. «Отметить неэффективную работу должностных лиц субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, по исполнению поручений, ранее данных правительственной комиссией по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа», – указывается в сообщении.
Медведев поручил руководителям «Газпрома» и «Россетей» Алексею Миллеру и Павлу Ливинскому проанализировать работу местных властей, исполнявших поручения правительственной комиссии в сфере ТЭКа. Премьер-министр рекомендовал компаниям подготовить программу модернизации газораспределительных сетей и электрических сетей в СКФО.
На эти проекты пойдут средства, получаемые в счет погашения долгов за потребленные энергоресурсы, говорится в сообщении. Кроме того, «Газпром» и «Россети» смогут получить в собственность некоторые энергетические активы на Северном Кавказе в счет погашения задолженности. В сообщении не указывается, о каких активах идет речь.
В ходе заседания премьер-министр поручил Федеральной антимонопольной службе проверить тарифы в регионах Северного Кавказа и привести их «в соответствие с экономически обоснованными значениями».