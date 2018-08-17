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Россия выразила США протест из-за ситуации с дипломатическими объектами

Министерство иностранных дел России направило госдепартаменту ноту протеста из-за нарушений международного права в отношении российских дипломатических представительств и консульских учреждений, расположенных на территории США. На сайте МИДа опубликован текст ноты.

В начале сентября прошлого года американские власти предписали России закрыть генконсульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта являются государственной собственностью России и обладают дипломатическим иммунитетом, для третьего представительства Москва арендовала здание. В марте этого года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генконсульства России (здание было арендовано), а также резиденции генерального консула России (здание является госсобственностью России).

В документе говорится, что Вашингтон нарушил дипломатические иммунитеты и неприкосновенность российских представительств. Российские дипломатические объекты были закрыты с нарушением международных норм. Сотрудники представительств и члены их семей не имели возможности «в разумные сроки» забрать принадлежащее им имущество. В зданиях дипмиссии осталось имущество, принадлежащее МИДу, архивы документов. Российский МИД требует от госдепартамента обеспечить доступ сотрудникам дипломатических объектов к их личным вещам.

Помимо этого МИД просит предоставить информацию о текущем состоянии объектов, предметов их внутренней обстановки и интерьера; список лиц с указанием имен, должностей и целей посещения зданий, а также информацию об использовании части помещений постоянного представительства России при ООН. Вывод о том, что помещения кем-то используются, сделан на основании поступающих счетов за водо- и электроснабжение.

По мнению министерства, ситуация выходит далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений и затрагивает интересы всего международного сообщества. К проблеме было привлечено внимание ООН, отметили в МИДе. «Генсекретарю организации 18 мая передано соответствующее сообщение Российской Федерации для подготовки доклада 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», - уточнили в ведомстве.

Ранее МИД называл действия властей США в отношении российских диппредставительств враждебным актом. Москва требовала от Вашингтона вернуть отобранные объекты.

Как выглядит новое здание консульства США в Москве