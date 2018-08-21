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Греческий премьер сравнил долговой кризис с одиссеей

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас во вторник посетил остров Итака, сообщает Reuters. Это стало символическим жестом в честь завершения накануне международной программы финансовой помощи, которую Греция получала восемь лет. В поэме «Одиссея» древнегреческого поэта Гомера Одиссею потребовалось 10 лет, чтобы вернуться в родную Итаку с Троянской войны.

Andrea Bonetti /Greek Prime Minister's Office/AP

«Итака будет ассоциироваться с концом современной одиссеи, которая была очень трудной для греческого народа», – заявил Ципрас после прибытия на остров.

На острове Ципрас записал видеообращение к нации, в котором назвал историческим день, когда Греция вышла из-под внешнего управления. Обращение доступно в твиттере политика. Как отмечает Reuters, видео было сделано на холме с видом на бухту, куда, согласно Гомеру, после 10-летнего странствия прибыл Одиссей.

Σήμερα στην πατρίδα μας ξημέρωσε μια καινούργια μέρα. Μια μέρα ιστορική. Τα μνημόνια της λιτότητας, της ύφεσης και της κοινωνικής ερήμωσης, επιτέλους τελείωσαν. Η χώρα μας ανακτά το δικαίωμά της, να ορίζει αυτή τις τύχες και το μέλλον της. https://t.co/rztXfkpWgL — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) 21 августа 2018 г.

В Греции не в первый раз сравнивают международную программу финансовой помощи с одиссеей, отмечает Reuters. Местная ежедневная газета Ethnos написала на первой полосе: «Даже после Итаки мы продолжим грести». Кроме того, когда Афины обратились к партнерам по еврозоне и Международному валютному фонду (МВФ) за первым пакетом помощи в апреле 2010 г., тогдашний премьер-министр Георгиос Папандреу тоже проводил аналогию с одиссеей, предупреждая население о предстоящих трудностях.

Греция получила от еврозоны и МВФ в общей сложности почти 290 млрд евро с 2010 г. Из-за политики жесткой экономии ВВП страны сократился на четверть, а уровень безработицы остается около 20%. Несмотря на завершение финансовой помощи, Греция должна и дальше выполнять обязательства перед международными кредиторами. В обмен на снижение долговой нагрузки она должна сохранять первичный профицит бюджета на уровне 3,5% вплоть до 2022 г.