Что ждет Грецию после прекращения финансовой помощи

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Необходимость ускорить рост экономики признает как правительство во главе с партией «Сириза», так и оппозиция Alkis Konstantinidis/REUTERS

В понедельник 20 августа завершилась программа международной финансовой помощи Греции, которую страна получала восемь лет. Это важный этап восстановления греческой экономики после кризиса. Но правительство и представители бизнеса признают, что предстоит еще долгий путь и необходимо решить определенные проблемы.

«Самое трудное сейчас – создать благоприятные для инвестиций условия», – говорит Аристос Доксиадис, партнер венчурного фонда Openfund.

Обязательства перед кредиторами

Греция получила от еврозоны и Международного валютного фонда (МВФ) в общей сложности почти 290 млрд евро с 2010 г. Несмотря на завершение программы финансовой помощи, Греции необходимо и дальше выполнять обязательства перед международными кредиторами. В июне Афины договорились с ними о снижении долговой нагрузки, но в обмен на это пообещали сохранять первичный профицит бюджета на уровне 3,5% вплоть до 2022 г. Если Греция не выполнит это обещание, то условия реструктуризации долга могут быть изменены.

Бизнесмены и оппозиционеры утверждают, что такая цель по бюджетному профициту ограничивает возможности страны снизить налоги или предпринять другие меры для стимулирования экономики. МВФ тоже критикует это требование и считает, что оно может помешать экономическому росту и создает политические риски для правительства страны.