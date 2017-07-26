Греция вернулась на долговой рынок после трехлетнего перерыва

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Доходность новых греческих бумаг составила 4,625% благодаря высокому спросу, пишет The Wall Street Journal (WSJ) Geert Vanden Wijngaert / AP

Греция во вторник разместила пятилетние гособлигации на 3 млрд евро и таким образом впервые с 2014 г. вышла на международный рынок капитала. Примерно половину выпуска выкупили инвесторы, которые приобрели облигации с погашением в 2019 г. три года назад, пишет Financial Times (FT). Эти инвесторы согласились на предложенный правительством обмен своих бумаг на новые: за это Афины выкупили их по 102,6% от номинала – еще в феврале они торговались по 90% от номинала.