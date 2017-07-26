Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: Инвесторы верят в Грецию
Греция вернулась на долговой рынок после трехлетнего перерыва
Время для этого выбрано удачно
- Елизавета Базанова,
- Михаил Оверченко
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Доходность новых греческих бумаг составила 4,625% благодаря высокому спросу, пишет The Wall Street Journal (WSJ)
Geert Vanden Wijngaert / AP
Греция во вторник разместила пятилетние гособлигации на 3 млрд евро и таким образом впервые с 2014 г. вышла на международный рынок капитала. Примерно половину выпуска выкупили инвесторы, которые приобрели облигации с погашением в 2019 г. три года назад, пишет Financial Times (FT). Эти инвесторы согласились на предложенный правительством обмен своих бумаг на новые: за это Афины выкупили их по 102,6% от номинала – еще в феврале они торговались по 90% от номинала.
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