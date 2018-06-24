Греция рискует не выжить без внешней помощи

Как только Греция лишится подушки безопасности в виде 24,1 млрд евро, стране придется самой обслуживать долг, напоминают аналитики Cathal McNaughton / REUTERS

Операция по спасению Греции из долговой ямы завершается. В начале этого десятилетия греческий кризис поставил под сомнение существование единой общеевропейской валюты и денежно-кредитной политики. Спустя восемь лет Афины готовятся вернуться на долговые рынки. «Сегодня греческий кризис закончился», – заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси (цитата по FT).

С 2010 г. Греция жила на деньги стран ЕС и МВФ. За восемь лет Греция получила 273,7 млрд евро, из которых 241,6 млрд выделили члены еврозоны. Греция же была вынуждена пойти на жесточайшие меры бюджетной экономии, приватизацию, сокращение пенсий и социальных выплат, приняв и поправив 150 законов. «Правительство никогда не забудет, через что проходил народ Греции в последние восемь лет», – пообещал министр экономики Греции Эвклид Цакалотос (цитата по «Интерфаксу»), но трудности, по его словам, позади. Срок программы истекает в августе, и страна должна вернуться на долговые рынки.

Соглашение было заключено на заседании Еврогруппы в Люксембурге после шести часов переговоров. Они были сложными, признался Московиси. Годами МВФ и еврозона (в первую очередь Германия) спорили о том, как именно вытащить Грецию из долговой ямы и сделать ее финансово устойчивой в долгосрочной перспективе. В результате они разрешили Афинам на 10 лет (до 2033 г.) отложить выплаты по кредиту в 96 млрд евро, предоставили последний транш в 15 млрд евро (чтобы страна при необходимости могла два года обходиться без заемного капитала), взяли с Греции обязательство сохранить профицит бюджета на уровне 3,5% ВВП до 2022 г. и обеспечить рост в 2,2% ВВП до 2060 г., указано в сообщении ЕС. Новая задолженность Греции в среднесрочной перспективе не должна превышать 15% ВВП, в долгосрочной – 20% ВВП.

В ближайшие четыре года кредиторы будут каждые три месяца проверять, придерживаются ли Афины согласованного плана. Если Греция выполнит все условия, то сможет вернуть себе около 4 млрд евро, которые заработали европейские центральные банки на купонах от греческих облигаций. В 2032 г. кредиторы вновь соберутся для «анализа уровня задолженности». Если Греции и дальше понадобится поддержка для достижения целевых показателей, ЕС готов продлевать срок выплат по кредитам, указано в сообщении.

Как только Греция лишится подушки безопасности в виде 24,1 млрд евро (в том числе 15 млрд), стране придется самой обслуживать долг только за счет рынков капитала, напоминают аналитики, опрошенные WSJ. В том, что Афины справятся, сомневаются и кредиторы: директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард приветствовала соглашение, но оговорилась, что у фонда остались опасения насчет «долгосрочной способности Греции обслуживать долг» (цитата по FT).