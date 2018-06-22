Греция готовится жить без внешней помощи

Статья опубликована в № 4593 от 22.06.2018 под заголовком: Греции пора жить без внешней помощи

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Для полноценного выхода из кризиса страна должна иметь подушку безопасности, которая позволила бы не выходить на рынок долга в ближайшие 12–18 месяцев Alexandros Avramidis / REUTERS

Переговоры между европейскими министрами финансов о том, как Греция будет рассчитываться с долгом в 228 млрд евро, завершаются. Соглашение будет заключено в четверг или пятницу на заседании Еврогруппы в Люксембурге. Оно «значительно облегчит долговую нагрузку Греции» и «станет позитивным сигналом инвесторам и общественности», заявил в четверг еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси.

Греция получала помощь в три этапа – в 2010, 2012 и 2015 гг. Последний транш – 86 млрд евро – был выдан Евросоюзом в августе 2015 г. Греция в обмен была вынуждена пойти на жесточайшие меры бюджетной экономии, приватизацию, сокращение пенсий и социальных выплат. Срок программы истекает в августе, и страна должна будет вернуться на долговые рынки. Но решить долговые проблемы без еще одного, последнего, транша Греции может оказаться не под силу.