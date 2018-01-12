В Афинах начались массовые протесты
Тысячи человек требуют отказаться от мер жесткой экономии в стране
В Афинах начались массовые протесты против введения мер жесткой экономии по требованию кредиторов страны
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На улицы Афин 12 января вышли около 9000 протестующих, что привело к транспортному коллапсу в ряде районов города, сообщают местные СМИ
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В ряде случае полиция применяла слезоточивый газ для разгона протестующих
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Демонстранты выступают против законопроекта о новых экономических мерах в стране, голосование по которому в парламенте назначено на 15 января
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В мае 2017 г. Греция и международные кредиторы достигли соглашения по новым мерам экономии
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В соответствии с соглашением Греция обязана добиться бюджетной экономии в размере около 1% ВВП в 2019 г. за счет сокращения пенсионных расходов и еще 1% ВВП в 2020 г. за счет понижения порога дохода, с которого начинается уплата подоходного налога
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Ожидается, что 15 января демонстрации в Греции возобновятся
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