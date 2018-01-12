В Афинах начались массовые протесты

Alkis Konstantinidis / Reuters

В соответствии с соглашением Греция обязана добиться бюджетной экономии в размере около 1% ВВП в 2019 г. за счет сокращения пенсионных расходов и еще 1% ВВП в 2020 г. за счет понижения порога дохода, с которого начинается уплата подоходного налога

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