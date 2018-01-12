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В Афинах начались массовые протесты

Тысячи человек требуют отказаться от мер жесткой экономии в стране
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