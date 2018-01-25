Российские туристы скупают путевки в Турцию

Спрос на ранние бронирования уже выше чем в рекордном 2017 году

Туристы экономят на летнем отдыхе в Турции и уже раскупают путевки Александр Демьянчук / ТАСС

Россияне в январе активно скупают путевки на лето в Турцию. Ранние бронирования у TUI выросли в 1,5 раза, у Tez Tour и Pegas Touristik – в 2 раза, у НТК «Интурист» – в 5,6 раза, рассказали их представители. Акции раннего бронирования на лето (скидки до 20–30% на путевки в высокий сезон) у туроператоров длятся с декабря по март-апрель, объясняет исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Отельеры по-прежнему заманивают гостей скидками, отмечает представительница Tez Tour Лариса Аханова: при ранних бронированиях они достигают 40–45%. За 2017 г. появилось много новых отелей, отмечает она.

За счет этого цены на турецкие курорты практически не выросли, а некоторые даже уменьшились на 2–3%, уточняет Аханова. Путевка на 10 дней в отель «4–5 звезд», по данным Tez Tour, в среднем стоит 45 000 руб. В рублях цены все-таки прибавили 5–10%, возражает заместитель гендиректора НТК «Интурист» Сергей Толчин: перевозка стала дороже в среднем на $20–30 на человека из-за роста стоимости керосина, к тому же власти Турции сократили субсидии на чартеры в высокий сезон. Однако сейчас рубль крепче, чем год назад, поэтому повышение цен незначительное, указывает он. Представитель TUI также отметил, что цены «немного повысились».

Бронирования растут преимущественно за счет бюджетного сегмента, продолжает Толчин: если раньше туристы старались заранее заказывать только более дорогие категории отелей – «5 звезд», то сейчас выросли ранние бронирования с размещением в «3–4 звезды». Зато те, кто выбирает отели подешевле, стараются съездить в отпуск два раза за сезон, добавляет Аханова.

В 2017 г. Анталийское побережье посетили 3,7 млн россиян, это 38% всего турецкого турпотока.

Впрочем, рост ранних бронирований не означает рост турпотока – у туристов просто сместился спрос, отмечает Толчин: раньше они покупали путевки в мае – июне, а сейчас – в январе – феврале. По итогам 2018 г. турпоток в Турцию может вырасти на 15–20%, считает он. «В худшем случае Турция останется на уровне 2017 г., в лучшем – вырастет на 50%», – рассуждает Аханова. Многое зависит от того, когда возобновятся перелеты на курорты Египта, продолжает она: если летом Египет будет открыт, то многие менее обеспеченные туристы поедут туда.

Поддержать турецкое направление может дороговизна европейского пляжного отдыха. Многие в ЕС отказываются от поездок в Турцию, поэтому европейские отельеры уверены в заполняемости своих гостиниц и скидок не дают, говорит менеджер туроператора. Многие даже ввели курортный сбор (например, Майорка и некоторые города Греции), напоминает он. Немецкий турпоток в Турцию за три года сократился в 2 раза, следует из данных аэропорта Антальи. Таким образом, европейский отдых для российских туристов, который и так был дороже турецкого, подорожал еще на 15–20%.