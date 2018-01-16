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Анастасия Иванова
Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4487 от 16.01.2018 под заголовком: Туризм вырос из России

Россияне стали больше тратить на поездки за границу

Это сказалось даже на мировом рынке туризма

В 2017 г. количество иностранных туристов в мире выросло на 7% и достигло 1,34 млрд человек, говорится в сообщении Всемирной туристской организации. Это лучший показатель с 2010 г., с тех пор рынок рос стабильно на 4% в год.

Одна из причин скачка, объясняется в сообщении, – рост спроса россиян на туристические услуги после нескольких лет падения. Это произошло благодаря восстановлению российской экономики и укреплению рубля, рассказал «Ведомостям» представитель Всемирной туристской организации. Причиной роста международного туристического рынка в сообщении называется также экономический подъем в мире.

В 2016 г. россияне потратили на выездной туризм $24 млрд, за первые три квартала 2017 г. – на 30% больше, чем за три квартала 2016 г., данных за год пока нет, продолжает представитель Всемирной туристской организации. Максимум был до кризиса, в 2013 г., знает он: россияне потратили $53,5 млрд. В 2018 г. рост мирового рынка замедлится, считают в организации: количество выездных туристов вырастет на 4–5%.

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Комментарии  ()
Naissaar
10:29 16.01.2018
Вроде бы не больше 30%, как ни считать - как раз, по данным ФМС. http://www.vestifinance.ru/articles/53553 Которой, впрочем, уже нет.
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