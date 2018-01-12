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Сотрудникам МВД согласовали четыре страны для пляжного отдыха

В 2018 г. сотрудники МВД смогут поехать в 13 зарубежных стран, которые признаны безопасными для отпуска исходя из «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки». Об этом со ссылкой на распоряжение министра внутренних дел Владимира Колокольцева сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Из этих 13 стран только три не были в составе СССР и только четыре - Куба, Китай, Вьетнам и Абхазия - имеют развитую инфраструктуру для пляжного отдыха. Азербайджан, Туркмения и Казахстан имеют выход к внутреннему Каспийскому морю, однако отдых на нем проблематичен. «Удивляет присутствие в списке Туркменистана – с этой страной у России существует визовый режим, причем получить визу россиянам туда довольно сложно. Организованный туризм в Туркменистан из России по этой причине отсутствует», - отмечает АТОР.

Штатная численность МВД России сейчас около 900 000 человек.

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