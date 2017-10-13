Кипр – среди лидеров ЕС по росту авиапассажиропотока

Пассажиропоток аэропорта в Ларнаке вырос в 2016 г. почти на 25%, а в этом году должен снова заметно увеличиться Andrew Caballero-Reynolds / Bloomberg

Кипр занял третье место среди стран Евросоюза по росту числа авиапассажиров в 2016 г., сообщило статистическое агентство Eurostat. Их число в стране увеличилось на 18,1% до 8,962 млн человек. Более существенный рост был зафиксирован только в таких странах блока, как Болгария и Румыния, – на 22,5 и 20,5% соответственно.

Всего в ЕС авиакомпании перевезли 972,7 млн пассажиров в 2016 г. Это на 5,9% больше, чем годом ранее. Во многом рост обеспечили перевозки внутри региона. Пассажиропоток в ЕС стабильно растет с 2009 г., увеличившись за это время на 29,1%. В прошлом году число авиапассажиров уменьшилось только в Бельгии - на 2,7% и Словении - на 2,2%.

По общему числу авиапассажиров Кипр сильно отстает от лидеров, что неудивительно, поскольку ими являются крупнейшие страны блока. В 2016 г. наибольший пассажиропоток зарегистрирован в аэропортах Великобритании (249 млн человек), Германии (201 млн), Испании (194 млн), Франции (145 млн) и Италии (135 млн). Кроме того, в отличие от этих стран, на Кипре осуществляются только международные рейсы.

Самыми загруженными аэропортами ЕС в прошлом году были лондонский Heathrow (75,7 млн пассажиров), парижский Charles de Gaulle (65,8 млн) и амстердамский Schiphol (63,6 млн). Аэропорт в Ларнаке занял 57-е место из 147 в этом рейтинге, его пассажиропоток составил 6,628 млн человек.

В этом году авиапассажиропоток на Кипре тоже должен увеличиться, так как остров пользуется все большей популярностью у иностранных туристов. В августе, в разгар отпусков, на Кипр прибыло их рекордное число – 523 651. Это на 14,2% больше, чем в августе 2016 г. Больше всего туристов на Кипр приехало из Великобритании и России, которые традиционно лидируют в этой сфере, – 35,5 и 22,9% соответственно. Однако наибольший прирост показали другие страны – Польша, из которой приехало в два с лишним раза больше туристов, чем годом ранее, и Израиль (турпоток почти удвоился до 52 944 человек).

Ранее Hermes, оператор аэропортов Пафоса и Ларнаки, прогнозировал, что в августе на остров прилетит рекордное число пассажиров - 1,4 млн человек.

В другие месяцы турпоток на Кипр тоже сильно вырос. За первые восемь месяцев 2017 г. число прибывших на остров туристов увеличилось на 14,7% до 2 517 887 человек, по данным Cystat, что стало максимальным показателем для этого периода. Кипрская организация по туризму ожидает рекорда и по итогам года – число туристов может превысить 3,6 млн человек.

Доходы от туризма в первом полугодии увеличились на 20% в годовом исчислении, от него напрямую или косвенно зависит четверть экономики Кипра. В этом есть как плюс, так и минус, отмечало fDi Intelligence, подразделение Financial Times, специализирующееся на анализе прямых иностранных инвестиций. «У многих островных государств, особенно тех, что могут похвастаться теплой погодой и природными красотами, велик соблазн двигаться по инерции, полагаясь на доходы от туризма», – говорится в исследовании fDi об островных экономиках. Эти доходы могут быть весьма существенными, однако «наименее подвержены внешним шокам и в наибольшей степени способны привлекать иностранные инвестиции те небольшие островные государства, что диверсифицируют свою экономику», отметили эксперты fDi. Для этого, считают они, «необходим сбалансированный набор секторов с сильным инвестиционным потенциалом, включая туризм, но не ограничиваясь им».