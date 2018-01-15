В Греции из-за протестов отменены или перенесены десятки авиарейсов
В Греции возобновились начавшиеся в пятницу акции протеста против введения властями мер жесткой экономии по требованию кредиторов, передает AP.
В частности, в Афинах из-за забастовки не работает общественный транспорт. В стране в понедельник десятки авиарейсов перенесены или отменены из-за забастовок авиадиспетчеров в аэропортах. Врачи и учителя, работающие в госучреждениях, не вышли на работу. Забастовка продлится 24 часа, передает ANA-MPA.
В понедельник в греческом парламенте должно пройти голосование по законопроекту о новых мерах по бюджетной экономии, сообщает ANA-MPA.