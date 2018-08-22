Минобороны подписало 31 контракт на поставку вооружений на 130 млрд рублей
Минобороны подписало 31 контракт на поставку вооружений на 130 млрд руб. Об этом после процедуры подписания контрактов на форуме «Армия» в подмосковной Кубинке заявил замминистра обороны Алексей Криворучко.
Были заключены контракты на строительство на дальневосточных верфях 6 малых ракетных кораблей проекта 22800 (контракты на строительство еще 18 таких кораблей на европейских верфях были заключены ранее), поставку двух истребителей Су-57 для Липецкого центра боевого применения ВВС, 6 истребителей МиГ-35. Также были заключены контракты на поставку 30 армейских автомобилей многоцелевого назначения «Торнадо» автозавода «Урал», 59 защищенных автомобилей «Тайфун» предприятия «Ремдизель» и 20 автомобилей «Камаз-63968» в 2018-2020 гг. Кроме того, заключены контракты на поставку более ста боевых машин десанта БМД-4 и более 50 бронетранспортеров «Ракушка» для ВДВ.
Криворучко также сообщил, что заключенный в 2016 г. контракт на поставку до 2023 г. партии из 122 танков Т-14 «Армата» и тяжелых БМП Т-15 на его базе для войсковых испытаний успешно выполняется и в этом году будут поставлены первые девять Т-14.