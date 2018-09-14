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Политика
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Бывший руководитель штаба Трампа согласился частично признать вину

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Пол Манафорт, возглавлявший предвыборный штаб Дональда Трампа, согласился частично признать свою вину, сообщает Bloomberg. Это позволит Манафорту избежать второго уголовного процесса в отношении него, отмечает агентство.

Политик предстанет перед судом в Вашингтоне в пятницу в 11.00 по местному времени (18.00 мск). На заседании Манафорт должен признаться в сговоре против США, а также в сговоре с целью препятствовать правосудию посредством оказания влияния на свидетелей. Манафорт также согласился на отчуждение части своей собственности, которая пойдет на покрытие ущерба.

Агентство отмечает, что пока не известно, будет ли Манафорт сотрудничать со спецпрокурором США Робертом Мюллером в рамках дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента.

Манафорт, возглавлявший кампанию Трампа с марта по август 2016 г., является фигурантом двух уголовных дел. Помимо нарушения банковского законодательства политика обвиняют в «сговоре против США», в отмывании более $30 млн, даче ложных показаний и отказе в регистрации в качестве иноагента в период работы в США на прокремлевских политиков на Украине. Сделка Манафорта со следствием может привести к тому, что процесс по второму делу не состоится.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Политика
Новости

США подвергли санкциям компании, связанные с иранской Mahan Air

Ведомости
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США внесли в иранский санкционный список две компании, связанные с иранской авиакомпанией Mahan Air. Это таиландская My Aviation и малазийская Mahan Travel, следует из объявления на сайте Управления по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC). Последний раз OFAC блокировала агента Mahan Air в июле.

Первая частная авиакомпания Ирана Mahan Air находится под санкциями США с 2011 г. В ее парке около 40 самолетов — столько же, что и у национального перевозчика Iran Air.

С 4 ноября вступает в силу новый раунд санкций США против энергетического сектора Ирана. После этого под угрозой наказания будут запрещены закупки иранской нефти компаниями, работающими с США.

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Экономика
Новости

Набиуллина оценила опасность возможных санкций против российского госдолга

Ведомости
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Центробанк не видит больших проблем с возможными санкциями против российского госдолга, но они могут вызвать повышенную волатильность на рынке, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Для того чтобы российские финансовые институты легче адаптировались к изменению цен на облигации федерального займа (ОФЗ) в случае введения санкций, ЦБ может ввести послабления, добавила Набиуллина.

«У нас очень низкий государственный долг, даже если вы посмотрите на тот объем ОФЗ, который сейчас держат нерезиденты — это около $26 млрд. Если сравнить с нашими резервами, ресурсами — это небольшой объем. Конечно, если такие решения будут введены, будет повышенная волатильность, прежде чем ставки стабилизируются на определенном уровне», — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

По словам председателя ЦБ, с апреля нерезиденты продали ОФЗ на сумму около 480 млрд руб. в условиях роста волатильности. На 1 сентября их доля в этих госбумагах снизилась до 26,6%. В апреле США расширили санкции против России, что вызвало серьезное падение на рынках.

ЦБ инфраструктурно готов к выходу на рынок с выкупом ОФЗ, отметила Набиуллина. «Но, честно говоря, я не вижу такой целесообразности и даже такой вероятности на ближайшее время, чтобы были какие-то такие события, которые нас заставили бы выйти на этот рынок», — заключила она. Ранее заместитель министра финансов Владимир Колычев говорил, что Россия может прибегнуть к выкупу ОФЗ с рынка в случае серьезного стресса.

Политика
Новости

Перри: есть неоспоримые доказательства вмешательства России в энергосети США

Ведомости
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У Вашингтона есть неоспоримые доказательства того, что Россия вмешивалась в американские энергосети. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри на встрече с журналистами в Москве, передает «Интерфакс».

«Существует доказательство, что такое вмешательство было, и это недопустимо», – сказал Перри (цитата по ТАСС). Он не уточнил, что именно это за доказательства, когда они были получены и цель вмешательства.

Американский министр энергетики также назвал интересной идею создания инвестиционного фонда России и США для финансирования энергетических проектов. Однако отметил, она связана с доказательствами «явного вмешательства» и требует детального обсуждения. Надо дождаться ноября, отметил Перри (США могут ввести санкции против России – прим. «Ведомости»).

В четверг, 13 сентября, Перри рассказал, что в США обеспокоены «продолжающимися попытками» России взломать американские энергосети. Министр отметил, что эта тема уже вышла на официальный уровень.

Хакерская группировка, известная как Dragonfly и Energetic Bear, смогла получить доступ к изолированным электросетям США, писала в июле The Wall Street Journal со ссылкой на американское министерство внутренней безопасности. По данным газеты, американские чиновники считают, что за хакерами стоят власти России.

Перри приехал в Россию на несколько дней для встречи с российским министром энергетики Александром Новаком. Перри – первый высокопоставленный чиновник США, который прибыл в Россию после июльской встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля.

Сейчас спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 г. и якобы имевшиеся связи между Москвой и предвыборным штабом Трампа. Демократическая партия США даже подала иск к России, предвыборному штабу Трампа и WikiLeaks, обвинив их в сговоре.

10 главных кибератак в истории человечества

Финансы
Новости

Набиуллина: у ЦБ нет планов конвертировать долларовые депозиты в рубли

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ЦБ не собирается принудительно конвертировать валютные депозиты в рубли. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

«Никаких угроз для валютных вкладов не видим и никаких мер по принудительной конвертации мы не рассматривали, у нас даже мыслей нет на эту тему. Мы считаем, что эти меры могут только подорвать доверие к банковской системе», — подчеркнул она (цитата по ТАСС).

По ее словам, ЦБ учитывает возможность санкций в отношении российских банков и с каждым из крупнейших банков проработал систему мер, которые позволят им решить все проблемы и выполнять все обязательства перед клиентами.

12 сентября в интервью Bloomberg руководитель банка ВТБ Андрей Костин сообщил, что российский банковский сектор способен выстоять в случае введения против него санкций США, а клиенты банков гарантированно смогут вернуть день с долларовым депозитов. Он отметил, что рассматриваются возможности выплаты долларовых вкладов в рублях по текущему курсу, перевод депозитов в другие банки в рублях с последующей конвертацией в доллары.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в пятницу сказал, что ни администрация президента, ни ведомства не планируют предлагать банкам провести принудительную конвертацию долларовых вкладов при введении американских санкций. Он также сказал, что у России нет «четких» планов по отказу от доллара, но этот вопрос «стоит на повестке дня».

Политика
Новости

Дело Серебренникова передали в суд

Ведомости
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СКР завершил расследование уголовного дела в отношении Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой и Софьи Апфельбаум, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Они обвиняются мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ). Дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

По версии следствия, обвиняемые похитили 133 млн руб. бюджетных денег из 214 млн руб., выделенных в 2011-2014 гг. АНО «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа» по ежегодным соглашениям о выделении субсидий. Окончательные выводы о причиненном обвиняемыми ущербе были сделаны на основании результатов финансово-экономической экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела.

В сообщении СКР говорится, что следствием были приняты меры к обеспечению возмещения ущерба и наложен арест на имущество обвиняемых: квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 000 евро, приобретенную в период совершения хищения; автомобили фигурантов стоимостью около 7 млн руб., дорогостоящие ювелирные украшения, а также денежные средства (5000 евро, около $100 000) и иное имущество.

Обыски в «Гоголь-центре»

Экономика
Новости

Набиуллина назвала сроки смягчения денежно-кредитной политики

Ведомости
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Условия для смягчения денежно-кредитной политики могут сформироваться в конце 2019 г. — первой половине 2020 г., считает председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. «Банк России предполагает, что оперативная реакция денежно-кредитной политики ограничит рост инфляционных рисков в будущем и создаст условия для смягчения денежно-кредитной политики в конце 2019 г. — первой половине 2020 г.», — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Совет директоров ЦБ 14 сентября повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых. Повышение ключевой ставки произошло впервые с декабря 2014 г.

По словам Набиуллиной, сегодняшнее решение ЦБ по ключевой ставке не обязательно станет началом цикла повышения. В перспективе регулятор видит возможности для начала цикла снижения.

По мнению Набиуллиной, ключевая ставка сейчас уже находится в диапазоне нейтральной денежно-кредитной политики. «Мы пока не изменяли оценку нейтрального уровня ставки на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Напомню, это 6-7% с учетом таргета по инфляции 4%. Однако в краткосрочном периоде произошел рост страновой премии за риск и увеличился наш прогноз инфляции на ближайший год. Поэтому, по нашей оценке, мы сейчас уже находимся где-то в диапазоне нейтральной ставки», — сказала председатель ЦБ.

Повышение ключевой ставки было заложено финансовым рынком России, добавила Набиуллина. По ее словам, под воздействием внешних факторов денежно-кредитные условия в российской экономике ужесточились. «Произошел значительный сдвиг кривой доходности государственных облигаций, некоторые банки начали повышать процентные ставки по депозитам и кредитам», — пояснила председатель ЦБ. Поэтому финансовые рынки ожидали повышение ключевой ставки, резюмировала она.

Политика
Новости

ВЭБ будет добиваться от Украины компенсации за экспроприацию инвестиций

Ведомости
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Российская госкорпорация Внешэкономбанк решила начать международный инвестиционный спор с Украиной. По мнению ВЭБа, арестовав «дочку» ВЭБа, Украина нарушила межгосударственное соглашение о взаимной защите капиталовложений от 1998 г.

«Предметом иска будет являться взыскание Внешэкономбанком с Украины компенсации за нарушение ею стандартов защиты прав инвестора, предусмотренных соглашением, а также за незаконную экспроприацию инвестиций Внешэкономбанка», — заявил руководитель правовой дирекции ВЭБа Игорь Краснов. По его словам, уведомление о споре уже направлено в адрес Украины, и если его не удастся разрешить переговорами, то спор рассмотрит Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма.

В начале сентября Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских «дочек» российских Сбербанка, ВТБ и ВЭБа, запретив ликвидировать или реорганизовывать юрлица, а также отчуждать принадлежащее им движимое и недвижимое имущество. ВЭБу на Украине принадлежит Проминвестбанк.

Это обеспечительные меры по иску в Гаагский суд бывшего предправления украинского Приватбанка Александра Дубилета и 18 украинских компаний о компенсации за имущество в Крыму. Истцы также ссылались на соглашение России и Украины о защите инвестиций, в котором прописана «быстрая, адекватная и эффективная» компенсация экспроприированной собственности. В мае замминистра иностранных дел Украины Лана Зеркаль сообщила, что суд постановил взыскать с России $159 млн.

Украинские банки с российским капиталом с 2017 г. находятся под санкциями Киева. Ограничительные меры запрещают банкам проводить любые финансовые операции по переводу средств или выводу капитала за пределы Украины в пользу материнских структур и связанных с ними лиц.

Выбор редактора
Политика
Новости

Тулеев стал ректором Кузбасского института развития профобразования

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Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования. Об этом рассказал губернатор региона Сергей Цивилев, передает «РИА Новости».

«Он сказал в разговоре со мной, что не может без работы и больше всего ему подойдет должность ректора нашего института, потому что он доктор наук, профессор, у него богатый опыт, которым он может поделиться с молодежью», – заявил Цивилев. Он также отметил, что у него с Тулеевым «хорошие, добрые отношения». Цивилев также отметил, что Тулеев приступит к обязанностям ректора с понедельника, 17 сентября.

Тулеев возглавлял Кузбасс более 20 лет – с 1997 г. Он ушел в отставку 1 апреля. Это произошло после того, что в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» при пожаре погибло 60 человек, из которых большинство – дети. В начале апреле Тулеева избрали председателем облсовета, но уже в конце апреля бывший губернатор заявил, что не видит своего будущего в политике. Даже если бы не произошел пожар, то он бы ушел из политики осенью 2018 г. из-за проблем со здоровьем, отметил Тулеев. Спикером парламента Кемеровской области нового созыва в сентябре избрали Вячеслава Петрова.

О том, что Тулеев станет ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования, сообщал ранее ТАСС со ссылкой на источник. Агентство также писало, что назначение произойдет в понедельник.

На момент написания материала на сайте Кузбасского регионального института развития профессионального образования ректором значился Алексей Зеленин. До конца марта 2018 г. он был заместителем Тулеева, но ушел в отставку также после пожара в «Зимней вишне». Зеленин стал депутатом регионального парламента от партии «Единая Россия», отмечает «РИА Новости».

Как выглядит изнутри сгоревшая «Зимняя вишня»

Политика
Новости

Партия «Яблоко» потребовала от Путина уволить директора Росгвардии

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Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова потребовала от президента Владимира Путина отправить в отставку директора Росгвардии Виктора Золотова из-за его видеообращения к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

По ее мнению, в действиях Золотова можно усмотреть преступления по ч. 2 ст. 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенная по мотивам политической ненависти или вражды), а также по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенное с угрозой применения насилия и использованием служебного положения).

Она потребовала от генпрокурора Юрия Чайки проверить слова Золотова на наличие состава преступлений по этим статьям.

Действия Золотова «порочат честь и достоинство офицера и несовместимы с занимаемой должностью», подчеркнула Слабунова. Столь высокое должностное лицо, обвиненное в коррупции представителями гражданского общества, «не имеет право таким образом – угрозой физической расправы – реагировать на высказанные гражданами претензии», считает она.

Золотов 11 сентября опубликовал видеообращение, в котором вызвал Навального «на поединок» и пообещал за несколько минут сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Так он ответил на расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел основанный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Росгвардия 13 сентября сообщила, что видео «было размещено на официальном сайте ведомства сразу после его записи» и сделано Золотовым «исключительно по собственной инициативе».

По данным ФБК, цена продуктов, закупаемых Росгвардией, резко возросла после того, как премьер Дмитрий Медведев подписал в конце 2017 г. распоряжение, по которому исполнителем закупок продовольствия службы определено ООО «Мясокомбинат «Дружба народов».

Финансы
Новости

Рубль резко укрепился после решения ЦБ о повышении ключевой ставки

Ведомости
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Решения ЦБ о повышении ключевой ставки и отказе от покупки валюты на открытом рынке по бюджетному правилу резко укрепили рубль.

Российская валюта дешевела с начала торгов пятницы: к 13.27 мск курс доллара вырос на 17 коп. до 68,49 руб., евро – на 28 коп. до 80,06 руб. Однако сразу после сообщений ЦБ динамика изменилась: к 14.12 мск доллар стоил уже 67,6 руб., евро – 79,12 руб.

ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 б. п. до 7,5% годовых. Регулятор повысил ставку вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали ее сохранения. Кроме того, ЦБ объявил, что не будет покупать для Минфина валюту на рынке до конца декабря 2018 г. Ранее регулятор объявил о приостановке операций на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила 23 августа, взяв паузу до конца сентября. Отложенные покупки могут быть осуществлены в 2019 г. и позднее, говорится в сообщении регулятора.

Отказ от покупок валюты позволит рублю еще сильнее укрепиться на новостях о повышении ключевой ставки, отмечает директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. Эти меры ЦБ направлены в первую очередь на укрепление рубля и стабилизацию валютного рынка.

Укрепление национальной валюты при повышении процентной ставки – это закономерная и экономически оправданная реакция, отмечает директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка «ФК Открытие» Дмитрий Харлампиев. Решение ЦБ уже было заложено в доходности ОФЗ, поэтому их котировки почти не изменились: доходность бумаг выросла всего на 0,01 п. п. до 8,94%, следует из данных Reuters.

Финансы
Новости

Кремль заявил об отсутствии планов конвертации долларовых вкладов в рубли

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Ни в администрации президента, ни в ведомствах нет планов предложить банкам провести принудительную конвертацию долларовых вкладов россиян в случае введения США санкций. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, такого нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще нигде», — сказал он.

Представитель Кремля отказался комментировать заявление руководителя банка ВТБ Андрея Костина, который ранее не исключил такого механизма возврата вкладов россиян в случае введения санкций в отношении госбанков: «В настоящий момент я все-таки являюсь пресс-секретарем Путина, а не Костина, поэтому позволю себе это не комментировать».

Песков также сказал, что у России нет «четких» планов по отказу от доллара, но этот вопрос «стоит на повестке дня». По его словам, дедолларизация «обсуждается не только в Москве, но и во всем мире»: многие страны ведут переговоры и проводят экспертные контакты для того, чтобы «предусмотреть и обеспечить сокращение объема долларов при взаимных расчетах».

Фиксируется «последовательный и твердый настрой» стран и Европы, и на Востоке, в частности на Ближнем Востоке, «постепенно минимизировать доллары в товарообороте», подчеркнул Песков. Это реакция России и других стран «на достаточно непредсказуемые действия США, спорных с точки зрения норм и правил международной торговли решений», добавил представитель Кремля.

12 сентября в интервью Bloomberg Костин сказал, что российский банковский сектор способен выстоять в случае введения против него санкций США, а клиенты банков гарантированно смогут вернуть деньги с долларовых депозитов. По его словам, рассматриваются в том числе возможности выплаты долларовых вкладов в рублях по текущему курсу, перевод депозитов в другие банки в рублях с последующей конвертацией в доллары.

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