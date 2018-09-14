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Бывший руководитель штаба Трампа согласился частично признать вину

Пол Манафорт, возглавлявший предвыборный штаб Дональда Трампа, согласился частично признать свою вину, сообщает Bloomberg. Это позволит Манафорту избежать второго уголовного процесса в отношении него, отмечает агентство.

Политик предстанет перед судом в Вашингтоне в пятницу в 11.00 по местному времени (18.00 мск). На заседании Манафорт должен признаться в сговоре против США, а также в сговоре с целью препятствовать правосудию посредством оказания влияния на свидетелей. Манафорт также согласился на отчуждение части своей собственности, которая пойдет на покрытие ущерба.

Агентство отмечает, что пока не известно, будет ли Манафорт сотрудничать со спецпрокурором США Робертом Мюллером в рамках дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента.

Манафорт, возглавлявший кампанию Трампа с марта по август 2016 г., является фигурантом двух уголовных дел. Помимо нарушения банковского законодательства политика обвиняют в «сговоре против США», в отмывании более $30 млн, даче ложных показаний и отказе в регистрации в качестве иноагента в период работы в США на прокремлевских политиков на Украине. Сделка Манафорта со следствием может привести к тому, что процесс по второму делу не состоится.

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