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Россия обжалует решение Апелляционного суда Англии по долгу Украины

Россия в ближайшее время обжалует решение Апелляционного суда Англии по долгу Украины на $3 млрд, заявил директор департамента Министерства финансов по государственному долгу и государственным финансовым активам Константин Вышковский.

«Мы уже заявили о том, что мы намерены подать апелляцию на решение Апелляционного суда Лондона. Сроки подачи апелляции — примерно до 26 октября. Мы это сделаем в ближайшее время», — сказал Вышковский (его цитирует «РИА Новости»).

Апелляционный суд Англии в пятницу вынес решение по делу о долге Украины в $3 млрд перед Россией. Киев требовал отменить решение Высокого суда Лондона, который в марте прошлого года обязал украинские власти погасить долг по облигациям, выплатить $75 млн купонного дохода и штрафные проценты.

Апелляция отклонила три из четырех аргументов Украины, но постановила, что один из них заслуживает рассмотрения в ходе полноценного судебного процесса. Украинские власти утверждают, что решение о выпуске еврооблигаций было принято под неправомерным давлением России. Суд постановил, что этот вопрос должен быть рассмотрен судом первой инстанции и Украина должна иметь право представить доказательства в свою пользу. До сих пор все разбирательства производились по упрощенной процедуре.

Россия обжалует это решение в Верховном суде Англии. Если апелляция будет удовлетворена, то больше никаких разбирательств не будет и Киев будет обязан выплатить Москве долг, пояснил Вышковский. Если апелляция будет отклонена, пройдет полноценное масштабное судебное разбирательство.