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Суд отменил продление ареста Удальцову

Мосгорсуд признал незаконным продление административного ареста политику Сергею Удальцову на четыре дня, которые он провел в больнице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Дмитрия Аграновского. В Мосгорсуде эту информацию агентству подтвердили.

Супруга Удальцова Анастасия и Аграновский также уточнили, что политик выйдет на свободу сегодня. По словам его жены, это произойдет, когда документы из Мосгорсуда доставят в изолятор временного содержания.

Ранее Мещанский суд Москвы по иску МВД прибавил к административному аресту Удальцова еще четыре дня, во время которых он был в больнице под стражей. Кроме того, в сентябре Симоновский суд Москвы запретил Удальцову три года ходить на митинги – до 2021 г. «Моя общественная опасность равна нулю. Меня оставят без средств существования, у меня есть семья, у меня есть родители, они не олигархи, они серьезно болеют, все средства они тратят на лечение. Кто меня будет содержать? После освобождения я столкнулся с большими трудностями. После наложения надзора, когда я не смогу работать, в том числе и журналистом, куда я пойду устраиваться?» – обращался Удальцов к суду.

В августе Удальцова арестовали на 30 суток за несанкционированную акцию перед началом согласованного митинга против пенсионной реформы 28 июля на проспекте Сахарова. После этого оппозиционер объявил сухую голодовку.

В августе 2017 г. Удальцов вышел из колонии, где отбыл 4,5 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 г.

Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста