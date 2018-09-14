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Суд отменил продление ареста Удальцову

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Мосгорсуд признал незаконным продление административного ареста политику Сергею Удальцову на четыре дня, которые он провел в больнице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Дмитрия Аграновского. В Мосгорсуде эту информацию агентству подтвердили.

Супруга Удальцова Анастасия и Аграновский также уточнили, что политик выйдет на свободу сегодня. По словам его жены, это произойдет, когда документы из Мосгорсуда доставят в изолятор временного содержания.

Ранее Мещанский суд Москвы по иску МВД прибавил к административному аресту Удальцова еще четыре дня, во время которых он был в больнице под стражей. Кроме того, в сентябре Симоновский суд Москвы запретил Удальцову три года ходить на митинги – до 2021 г. «Моя общественная опасность равна нулю. Меня оставят без средств существования, у меня есть семья, у меня есть родители, они не олигархи, они серьезно болеют, все средства они тратят на лечение. Кто меня будет содержать? После освобождения я столкнулся с большими трудностями. После наложения надзора, когда я не смогу работать, в том числе и журналистом, куда я пойду устраиваться?» – обращался Удальцов к суду.

В августе Удальцова арестовали на 30 суток за несанкционированную акцию перед началом согласованного митинга против пенсионной реформы 28 июля на проспекте Сахарова. После этого оппозиционер объявил сухую голодовку.

В августе 2017 г. Удальцов вышел из колонии, где отбыл 4,5 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 г.

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Политика
Новости

На севере Крыма введен режим ЧС из-за химических выбросов

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В Армянске и соседних с ним населенных пунктах введен режим чрезвычайной ситуации из-за вредных выбросов в атмосферу, сообщает правительство Крыма. Режим ЧС позволит властям республики использовать средства из резервного фонда для ликвидации последствий ситуации, отмечается в сообщении.

Выброс вредных веществ на севере Крыма был зафиксирован в конце августа, когда на крышах домов и листьях деревьев в Армянске образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Власти Крыма рассматривают шесть возможных версий случившегося. В частности, зампредседателя совета министров республики Игорь Михайличенко допустил, что причиной стал сброс неустановленных веществ со стороны Украины.

Наиболее вероятной причиной является испарение вредных веществ из кислотонакопителя химзавода «Крымский титан», работа которого после ухудшения экологической ситуации была приостановлена. Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что могло привести к увеличению концентрации оставшихся кислот и их испарению в атмосферу.

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Также Михайличенко допустил, что выброс вредных веществ мог произойти из-за нарушений в работе предприятия «Бром» и Крымского содового завода.

В пятницу Роспотребнадзор зафиксировал в районе Армянска превышение предельно допустимых концентраций хлористого водорода и сернистого ангидрида. В одном из населенных пунктов — селе Перекоп — концентрация хлористого водорода в девять раз превышает предельно допустимую. Крымское управление Роспотребнадзора сообщило, что рисков для здоровья и острых отравлений нет, риски острых реакций минимальные и эпизодические.

На ликвидацию последствий ситуации с выбросом в атмосферу загрязняющих веществ правительством Крыма из резервного фонда выделено 76 млн руб.

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Политика
Новости

Комитет WADA рекомендовал восстановить права РУСАДА

Ведомости
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Независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение рекомендовать восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом говорится в сообщении агентства.

В частности, на заседании независимый комитет WADA рассмотрел письмо от Министерства спорта России. В нем достаточно признаны проблемы, выявленные в России, уточняется в сообщении WADA. Российские власти и партнеры очень много работали над восстановлением надежной и устойчивой антидопинговой программы в России и в их антидопинговой системе произошли значительные изменения, говорится там же.

Рекомендация WADA по восстановлению в правах РУСАДА стала возможной благодаря колоссальной работе по реформированию российского агентства, рассказал ТАСС президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он напомнил, что конечное решение будет принимать исполнительный комитет WADA. «За эти два года мы многое успели сделать, мы смогли изменить уголовное законодательство, сумели включиться в работу по трансформации антидопинговой культуры в стране, мы достаточно многого достигли. Решение комитета полностью вытекает из тех действий, которые мы сделали за последнее время», – отметил Поздняков.

Теперь исполнительный комитет WADA рассмотрит вопрос о восстановлении прав РУСАДА на следующем заседании. Оно пройдет в четверг, 20 сентября.

WADA признала РУСАДА не соответствующим кодексу организации осенью 2015 г. Это произошло из-за доклада канадского юриста Ричарда Макларена, в котором утверждается, что в России во время зимней Олимпиады в Сочи действовала государственная система допинга. В ноябре 2017 г. WADA оставило в силе дисквалификацию РУСАДА. Одно из главных требований к России – безоговорочно признать выводы комиссии Макларена о существовании государственной системы допинга.

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Бизнес
Новости

«Алроса» выставила на аукцион коллекцию цветных бриллиантов

Ведомости
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Алмазодобывающая компания «Алроса» выставила на аукцион в Гонконге первую в своем роде коллекцию цветных бриллиантов True colours. Она состоит из 250 драгоценных камней разных форм и оттенков. Впоследствии компания планирует сделать такие аукционы регулярными.

Ожидается, что самыми дорогими лотами станут 11-каратный бриллиант редкого желтого оттенка (fancy vivid yellow), оранжево-желтый овальный бриллиант весом более 15 карат и 11-каратный кушон благородного сиреневого цвета (deep purple-pink). По данным Геммологического института Америки, этот сиреневый камень является самым большим в своем цвете за всю историю.

«Алроса» добывает не менее 7000 карат цветных алмазов в год, сообщила компания. Такие камни попадаются на всех месторождениях «Алросы», но чаще всего они встречаются на месторождении «Алмазы Анабара» в Якутии и в карьере «Севералмаз» в Архангельской области.

В августе «Алроса» провела аукцион по продаже бриллианта «Династия» весом 51,38 карата — самого дорогого бриллианта компании. Его приобрел ювелирный дом Mouawad Group. Стоимость бриллианта вместе с коллекцией камней, в которую он входил, составила $10 млн. Сколько стоил сам камень «Династия», а сколько – остальная коллекция, не уточняется.

Политика
Новости

Бывшему руководителю штаба Трампа грозит до 10 лет лишения свободы

Ведомости
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Бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, который частично признал вину в финансовых преступлениях, грозит до десяти лет тюрьмы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на судью.

Десятилетний срок означает, что Манафорт будет отбывать все назначенные сроки одновременно, отмечает агентство. При хорошем поведении он сможет выйти на свободу уже через несколько лет. Первоначально Манафорту грозило несколько десятков лет тюрьмы, вплоть до пожизненного заключения.

Манафорт в пятницу признал свою вину по двум из 18 пунктов обвинения. Он признался в сговоре против США, а также в сговоре с целью препятствовать правосудию посредством оказания влияния на свидетелей. Манафорт также согласился на отчуждение части своей собственности, которая пойдет на покрытие ущерба.

Сделка Манафорта и спецпрокурора США Роберта Мюллера не связана с расследованием возможного вмешательства России в выборы американского президента, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Манафорт, возглавлявший кампанию Трампа с марта по август 2016 г., является фигурантом двух уголовных дел. Помимо нарушения банковского законодательства политика обвиняют в «сговоре против США», отмывании более $30 млн, даче ложных показаний и отказе в регистрации в качестве иноагента в период работы в США на прокремлевских политиков на Украине. Сделка Манафорта со следствием предполагает, что процесс по второму делу не состоится.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Политика
Новости

Участник Pussy Riot Верзилов пришел в сознание

Ведомости
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Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов пришел в сознание. Об этом рассказала «Медузе» его девушка Вероника Никульшина.

По словам Никульшиной, Верзилов уже не в реанимации. «Он уже узнает меня и маму. Хотя у него сейчас галлюцинации и бредовое состояние», – сказала она.

Верзилов попал в больницу на этой неделе. Его доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы им. Бахрушиных в Сокольниках. Девушка Верзилова Вероника Никульшина рассказывала, что он почувствовал недомогание еще накануне, потом его состояние начало ухудшаться. Он терял зрение, стал хуже разговаривать и перестал прямо ходить, рассказывала она.

Врачи подозревают у Верзилова отравление лекарственными препаратами, рассказала Русской службе BBC его мать Елена Верзилова. «Все, что доктор сказал, – что это отравление определенной группой веществ, которые имеют свойство всасываться в организм и будут выводиться из организма, и на это требуется какое-то количество дней», – отметила она. Мать Верзилова пояснила, что результаты анализов пока не готовы. На вопросы, мог ли участник Pussy Riot сам принять препараты, которые вызвали отравление, Верзилова, а также его девушка Вероника Никульшина отвечали отрицательно.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира

Политика
Новости

Россия обжалует решение Апелляционного суда Англии по долгу Украины

Ведомости
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Россия в ближайшее время обжалует решение Апелляционного суда Англии по долгу Украины на $3 млрд, заявил директор департамента Министерства финансов по государственному долгу и государственным финансовым активам Константин Вышковский.

«Мы уже заявили о том, что мы намерены подать апелляцию на решение Апелляционного суда Лондона. Сроки подачи апелляции примерно до 26 октября. Мы это сделаем в ближайшее время», — сказал Вышковский (его цитирует «РИА Новости»).

Апелляционный суд Англии в пятницу вынес решение по делу о долге Украины в $3 млрд перед Россией. Киев требовал отменить решение Высокого суда Лондона, который в марте прошлого года обязал украинские власти погасить долг по облигациям, выплатить $75 млн купонного дохода и штрафные проценты.

Апелляция отклонила три из четырех аргументов Украины, но постановила, что один из них заслуживает рассмотрения в ходе полноценного судебного процесса. Украинские власти утверждают, что решение о выпуске еврооблигаций было принято под неправомерным давлением России. Суд постановил, что этот вопрос должен быть рассмотрен судом первой инстанции и Украина должна иметь право представить доказательства в свою пользу. До сих пор все разбирательства производились по упрощенной процедуре.

Россия обжалует это решение в Верховном суде Англии. Если апелляция будет удовлетворена, то больше никаких разбирательств не будет и Киев будет обязан выплатить Москве долг, пояснил Вышковский. Если апелляция будет отклонена, пройдет полноценное масштабное судебное разбирательство.

Политика
Новости

Бывший руководитель штаба Трампа согласился частично признать вину

Ведомости
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Пол Манафорт, возглавлявший предвыборный штаб Дональда Трампа, согласился частично признать свою вину, сообщает Bloomberg. Это позволит Манафорту избежать второго уголовного процесса в отношении него, отмечает агентство.

Манафорт согласился признаться в сговоре против США, а также в сговоре с целью препятствовать правосудию посредством оказания влияния на свидетелей. Манафорт также согласился на отчуждение части своей собственности, которая пойдет на покрытие ущерба.

Агентство отмечает, что пока неизвестно, будет ли Манафорт сотрудничать со спецпрокурором США Робертом Мюллером в рамках дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента.

Манафорт, возглавлявший кампанию Трампа с марта по август 2016 г., является фигурантом двух уголовных дел. Помимо нарушения банковского законодательства политика обвиняют в «сговоре против США», в отмывании более $30 млн, даче ложных показаний и отказе в регистрации в качестве иноагента в период работы в США на прокремлевских политиков на Украине. Сделка Манафорта со следствием может привести к тому, что процесс по второму делу не состоится.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Политика
Новости

США подвергли санкциям компании, связанные с иранской Mahan Air

Ведомости
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США внесли в иранский санкционный список две компании, связанные с иранской авиакомпанией Mahan Air. Это таиландская My Aviation и малазийская Mahan Travel, следует из объявления на сайте Управления по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC). Последний раз OFAC блокировала агента Mahan Air в июле.

Первая частная авиакомпания Ирана Mahan Air находится под санкциями США с 2011 г. В ее парке около 40 самолетов — столько же, что и у национального перевозчика Iran Air.

С 4 ноября вступает в силу новый раунд санкций США против энергетического сектора Ирана. После этого под угрозой наказания будут запрещены закупки иранской нефти компаниями, работающими с США.

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Экономика
Новости

Набиуллина оценила опасность возможных санкций против российского госдолга

Ведомости
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Центробанк не видит больших проблем с возможными санкциями против российского госдолга, но они могут вызвать повышенную волатильность на рынке, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Для того чтобы российские финансовые институты легче адаптировались к изменению цен на облигации федерального займа (ОФЗ) в случае введения санкций, ЦБ может ввести послабления, добавила Набиуллина.

«У нас очень низкий государственный долг, даже если вы посмотрите на тот объем ОФЗ, который сейчас держат нерезиденты — это около $26 млрд. Если сравнить с нашими резервами, ресурсами — это небольшой объем. Конечно, если такие решения будут введены, будет повышенная волатильность, прежде чем ставки стабилизируются на определенном уровне», — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

По словам председателя ЦБ, с апреля нерезиденты продали ОФЗ на сумму около 480 млрд руб. в условиях роста волатильности. На 1 сентября их доля в этих госбумагах снизилась до 26,6%. В апреле США расширили санкции против России, что вызвало серьезное падение на рынках.

ЦБ инфраструктурно готов к выходу на рынок с выкупом ОФЗ, отметила Набиуллина. «Но, честно говоря, я не вижу такой целесообразности и даже такой вероятности на ближайшее время, чтобы были какие-то такие события, которые нас заставили бы выйти на этот рынок», — заключила она. Ранее заместитель министра финансов Владимир Колычев говорил, что Россия может прибегнуть к выкупу ОФЗ с рынка в случае серьезного стресса.

Политика
Новости

Перри: есть неоспоримые доказательства вмешательства России в энергосети США

Ведомости
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У Вашингтона есть неоспоримые доказательства того, что Россия вмешивалась в американские энергосети. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри на встрече с журналистами в Москве, передает «Интерфакс».

«Существует доказательство, что такое вмешательство было, и это недопустимо», – сказал Перри (цитата по ТАСС). Он не уточнил, что именно это за доказательства, когда они были получены и цель вмешательства.

Американский министр энергетики также назвал интересной идею создания инвестиционного фонда России и США для финансирования энергетических проектов. Однако отметил, она связана с доказательствами «явного вмешательства» и требует детального обсуждения. Надо дождаться ноября, отметил Перри (США могут ввести санкции против России – прим. «Ведомости»).

В четверг, 13 сентября, Перри рассказал, что в США обеспокоены «продолжающимися попытками» России взломать американские энергосети. Министр отметил, что эта тема уже вышла на официальный уровень.

Хакерская группировка, известная как Dragonfly и Energetic Bear, смогла получить доступ к изолированным электросетям США, писала в июле The Wall Street Journal со ссылкой на американское министерство внутренней безопасности. По данным газеты, американские чиновники считают, что за хакерами стоят власти России.

Перри приехал в Россию на несколько дней для встречи с российским министром энергетики Александром Новаком. Перри – первый высокопоставленный чиновник США, который прибыл в Россию после июльской встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля.

Сейчас спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 г. и якобы имевшиеся связи между Москвой и предвыборным штабом Трампа. Демократическая партия США даже подала иск к России, предвыборному штабу Трампа и WikiLeaks, обвинив их в сговоре.

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Финансы
Новости

Набиуллина: у ЦБ нет планов конвертировать долларовые депозиты в рубли

Ведомости
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ЦБ не собирается принудительно конвертировать валютные депозиты в рубли. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

«Никаких угроз для валютных вкладов не видим и никаких мер по принудительной конвертации мы не рассматривали, у нас даже мыслей нет на эту тему. Мы считаем, что эти меры могут только подорвать доверие к банковской системе», — подчеркнул она (цитата по ТАСС).

По ее словам, ЦБ учитывает возможность санкций в отношении российских банков и с каждым из крупнейших банков проработал систему мер, которые позволят им решить все проблемы и выполнять все обязательства перед клиентами.

12 сентября в интервью Bloomberg руководитель банка ВТБ Андрей Костин сообщил, что российский банковский сектор способен выстоять в случае введения против него санкций США, а клиенты банков гарантированно смогут вернуть день с долларовым депозитов. Он отметил, что рассматриваются возможности выплаты долларовых вкладов в рублях по текущему курсу, перевод депозитов в другие банки в рублях с последующей конвертацией в доллары.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в пятницу сказал, что ни администрация президента, ни ведомства не планируют предлагать банкам провести принудительную конвертацию долларовых вкладов при введении американских санкций. Он также сказал, что у России нет «четких» планов по отказу от доллара, но этот вопрос «стоит на повестке дня».

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