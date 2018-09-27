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CNN сообщил о первом авиаударе новейшего американского истребителя

Новейший американский истребитель пятого поколения F-35B совершил первый авиаудар в Афганистане. Об этом сообщили три источника CNN в сфере обороны.

По их словам, удар был произведен в последние 24 часа по цели, связанной с движением «Талибан» (запрещено в России).

F35-B – одна из трех моделей истребителей F-35. Она была разработана для Корпуса морской пехоты США и способна садиться вертикально, как вертолет.

Также она требует меньшую для разбега дистанцию. Этим обусловлено то, что для ее доставки используются авианосцы класса USS Essex – они вдвое меньше других авианосцев в американском флоте.

Истребители F35 разработаны корпорацией Lockheed Martin. Истребители позиционируются как «будущее военной авиации», они сочетают сверхзвуковую скорость и маневренность. Как отмечает CNN, ранее их подвергали критике за различные проблемы – в частности, с программным обеспечением, двигателями и системой вооружения.