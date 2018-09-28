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Суд арестовал брата экс-главы Дагестана

Суд арестовал депутата народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, подозреваемого в участии в преступном сообществе. Об этом сообщается на сайте управления СКР по республике.

На сайте Советского районного суда Махачкалы сообщается, что Абдулатипов арестован на два месяца — до 26 ноября 2018 г. Если ему не предъявят обвинения до 10 ноября, арест будет отменен.

О задержании Абдулатипова — брата бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова — сообщалось 26 сентября. По версии следствия, он участвовал в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), члены которого за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.

В августе по этому делу задержали руководителя республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева и его подчиненных.