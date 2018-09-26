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РБК узнал о задержании спецслужбами брата экс-главы Дагестана

В здании дагестанского правительства ФСБ задержала Раджаба Абдулатипова, брата бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова и депутата республиканского народного собрания. Об этом рассказал РБК источник в дагестанском правительстве. «Ведомости» направили запрос в ФСБ. В СКР не ответили на звонки «Ведомостей».

Информацию подтвердил источник РБК в центральном аппарате МВД. Он отметил, что брата экс-главы республики проверяют на причастность к уголовным делам, которые были возбуждены в отношении других высокопоставленных чиновников Дагестана.

В кабинете депутата прошли обыски, рассказал близкий к парламенту Дагестана источник.

Раджаб Абдулатипов возглавлял управление ФМС России по Дагестану с 2006 по 2016 г., после чего был избран депутатом народного собрания республики.

В сентябре 2017 г. Рамазан Абдулатипов заявил, что уходит в отставку с поста главы Дагестана. Основной причиной он назвал возраст: ему исполнялся 71 год. Врио главы республики стал Владимир Васильев, который до этого был руководителем фракции «Единой России» в Госдуме. Он стал первым с 1948 г. руководителем Дагестана, который не является уроженцем республики.