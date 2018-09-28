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Сенцова доставили из колонии в больницу для обследования

Украинского режиссера Олега Сенцова, который в мае объявил голодовку в колонии, доставили в городскую больницу для планового обследования. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов», — говорится в сообщении. С учетом проведенного обследования Сенцову скорректировали лечение, добавила пресс-служба.

Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Режиссер вину не признал. По версии следствия, участники созданной Сенцовым группировки весной 2014 г. совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Кроме того, согласно материалам дела, они готовились взорвать памятник Ленину.

Сенцов вину не признал. 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в России, и продолжает ее до сих пор.