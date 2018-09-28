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Сенцова доставили из колонии в больницу для обследования

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Украинского режиссера Олега Сенцова, который в мае объявил голодовку в колонии, доставили в городскую больницу для планового обследования. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов», — говорится в сообщении. С учетом проведенного обследования Сенцову скорректировали лечение, добавила пресс-служба.

Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Режиссер вину не признал. По версии следствия, участники созданной Сенцовым группировки весной 2014 г. совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». Кроме того, согласно материалам дела, они готовились взорвать памятник Ленину.

Сенцов вину не признал. 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в России, и продолжает ее до сих пор.

Финансы
Новости

Цена нефти марки Brent превысила $83 за баррель впервые с ноября 2014 года

Ведомости
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Стоимость нефти марки Brent в пятницу ненадолго превысила отметку в $83 за баррель впервые с 10 ноября 2014 г. По данным на 19.33 мск, нефть Brent на Интерконтинентальной бирже стоила $82,82 за баррель, подорожав на 1,3%, нефть WTI — $73,39 (+1,7%).

Ранее в пятницу евро впервые с 16 августа опустился ниже отметки в 76 руб.

Центробанк и министр энергетики России Александр Новак ранее спрогнозировали возврат цен на нефть к $50-55 за баррель. По мнению Новака, текущий рост цен на нефть носит конъюнктурный характер. «В долгосрочном тренде цена на нефть будет примерно в районе $50 за баррель», — сказал министр.

Центробанк прогнозирует постепенное снижение цен на нефть с текущих высоких уровней до $55 за баррель в 2020–2021 гг. Согласно базовому прогнозу ЦБ, средняя цена на нефть марки Urals в 2018 г. составит $69 за баррель, в 2019 г. она опустится до $60, в 2020–2021 гг. — до $55.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Финансы
Новости

Курс евро опускался ниже 76 рублей впервые с 16 августа

Ведомости
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Евро в пятницу впервые с 16 августа опускался ниже отметки в 76 руб. По данным на 18.30 мск, курс европейской валюты на Московской бирже составлял 76,09 руб./евро (-28 коп.). Доллар в это же время стоил 65,49 руб., подешевев почти на 14 коп.

Центробанк снизил официальные курсы доллара и евро на выходные и понедельник. Курс доллара на 29 сентября установлен на уровне 65,59 руб./$ (-24,5 коп.), евро — 76,23 руб. (-81 коп.).

Стоимость нефти марки Brent при этом в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже в пятницу превысила $82 за баррель. В 18.54 мск нефть Brent стоила $82,79 за баррель (+1,3%), нефть WTI — $73,25 за баррель (+1,5%).

Бизнес
Новости

«Роснефть» пожаловалась ФАС на «Лукойл»

Ведомости
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Подконтрольная «Роснефти» компания «Башнефть» и «Башнефть-Полюс» (75,1% у «Башнефти», 24,9% — у «Лукойла») пожаловались на «Лукойл» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и представителя «Роснефти». Последний подтвердил «Ведомостям» эту информацию. Заявители считают, что «Лукойл», пользуясь монопольным положением, установил неоправданно высокие ставки на перевалку нефти на своем Варандейском терминале.

«Башнефть» и «Башнефть-Полюс» попросили ФАС проверить экономическую обоснованность цен на перевалку нефти на Варандейском терминале. Установление справедливых цен соответствует интересам всех акционеров «Башнефть-Полюс», в том числе и самого «Лукойла», отметил представитель «Роснефти».

По словам одного из источников РБК, жалоба была подана еще летом, но первые слушания пройдут только 1 октября. ФАС не ответила на запрос издания, представитель «Лукойла» от комментариев отказался.

«Роснефть» и «Лукойл» спорят о ставке на перевалку нефти на своем Варандейском терминале с начала прошлого года. Спор начался после того, как «Роснефть» купила контрольный пакет «Башнефти» и стала партнером «Лукойла» в совместном предприятии «Башнефть-Полюс». Стоимость отгрузки очень важна для «Роснефти», поскольку «Башнефть-Полюс» продает всю нефть трейдеру «Лукойла» Litasco по цене, из которой вычитается ставка на перевалку, объяснили собеседники РБК.

Варандейский терминал, расположенный в Баренцевом море, был зарегистрирован в 2008 г. Его основная задача – круглогодичная транспортировка нефти, добываемой в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Проектная производительность – 12 млн т в год.

Топ-10 крупнейших энергетических компаний мира

Авто
Новости

СП «Ростеха» и Renault-Nissan собрало больше 96% «АвтоВАЗа»

Ведомости
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Alliance Rostec Auto (совместное предприятие «Ростеха» и Renault-Nissan) сегодня объявило, что его доля в акционерном капитале «АвтоВАЗа» выросла с 83,5 до 96,6%. 13,1% акций были выкуплены у миноритариев, следует из сообщения компании.

О близком делистинге «АвтоВАЗа» на этой неделе объявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, акционеры проведут дальнейшую рекапитализацию компании.

Этой весной доля Alliance Rostec Auto выросла с 64,6 до 83,5% после второго этапа рекапитализации «АвтоВАЗа». «АвтоВАЗ» может провести делистинг после того, как Alliance Rostec Auto B.V. доведет свою долю в капитале производителя автомобилей до 100% в результате оферты и принудительного выкупа акций, говорил в конце августа старший вице-президент группы Renault и руководитель региона Евразия Николя Мор.

«АвтоВАЗ» провел IPO в 2008 г. Сейчас акции компании торгуются на Московской бирже.

Выбор редактора
Политика
Новости

Мэр Ярославля возглавит район Подмосковья

Ведомости
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Мэр Ярославля Владимир Слепцов подаст в отставку и возглавит Солнечногорский район Московской области, сообщил сам чиновник «Интерфаксу».

«На следующей неделе я сложу полномочия мэра Ярославля на заседании муниципалитета в связи с переходом на работу в Солнечногорский район», — сказал Слепцов, уточнив, что станет главой района. Исполняющим обязанности мэра Ярославля станет заместитель, предложенный областным правительством, пишет агентство.

Слепцов родился в Ярославле в 1972 г., с 1996 по 2008 г. работал в администрации Ленинского района Ярославля, откуда перешел на должность вице-мэра города. В 2014 г. утвержден в должности руководителя администрации городского округа Химки (Московская область), в августе 2016 г. назначен его главой.

Однако уже в сентябре 2016 г. Слепцов был назначен на должность и. о. мэра Ярославля, став шестым чиновником на этом посту после отстранения от должности Евгения Урлашова в 2013 г. 1 марта 2017 г. утвержден в должности мэра Ярославля решением муниципалитета. Прямые выборы мэра Ярославля были отменены в 2014 г.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Россияне стали ждать инфляцию выше 10%

Ведомости
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Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев в сентябре снова выросли — они достигли 10,1% (+0,2 п. п.), пишет ЦБ в докладе о потребительских настроениях и инфляционных ожиданиях населения за сентябрь. Ожидаемая инфляция вернулась к уровням конца 2017 г. после минимума в 7,8%, достигнутого в апреле 2018 г.

Главным фактором роста ожидаемой инфляции остается майский всплеск цен на бензин, отмечает ЦБ, однако уже начинает сказываться и ослабление рубля в августе. «Предстоящее повышение НДС пока очень слабо влияет на ожидания населения. Более выраженная реакция инфляционных ожиданий на повышение НДС весьма вероятна в конце текущего года», — напоминает регулятор.

«Масштаб и продолжительность повышения инфляционных ожиданий пока сложно оценить. Ситуация, когда происходит не одно, а несколько событий, повышающих инфляцию, — значительное удорожание бензина в апреле-мае, ослабление рубля в августе-сентябре, а затем повышение НДС — может усилить реакцию инфляционных ожиданий и сделать ее более длительной, особенно пока инфляционные ожидания не закреплены на низком уровне», — констатирует ЦБ.

14 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых, решив также приостановить до 2019 г. покупку иностранной валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу. В заявлении о ключевой ставке регулятор предупредил об усилении инфляционных рисков. ЦБ прогнозирует инфляцию в 3,8–4,2% по итогам 2018 г. и ее ускорение до 5–5,5% к концу 2019 г. В 2020 г. инфляция должна вернуться к таргету в 4%, когда эффект от повышения НДС и нынешнего ослабления рубля будет исчерпан.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Предложение выплаты «неиспользованных денег» по ОМС назвали мошенничеством

Ведомости
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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предупредил о мошенниках, которые распространяют предложения получить выплату за неиспользованные деньги по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится в сообщении ВСС, передает «Интерфакс».

Злоумышленники распространяют информацию о возможности вернуть страховые взносы по полису ОМС, используя телефонные звонки, электронную почту, мессенджеры, рекламу в интернете, соцсети и приложения. Они предлагают перейти на сайты несуществующих организаций, заполнить форму и узнать сумму денег, которые якобы можно вернуть по закону.

Человек вводит персональные данные, и на экране высвечивается сумма возврата, которая иногда достигает нескольких сотен тысяч рублей. Чтобы ее получить, мошенники предлагают ввести данные банковской карты и оплатить организационный взнос — несколько сотен рублей.

Никаких выплат по полису обязательного медицинского страхования за неиспользованные случаи закон не предусматривает, подчеркивает ВСС: страховые взносы на ОМС накапливаются не на личном счету, а аккумулируются в федеральном фонде. «Предложения вернуть не израсходованные на ОМС средства — мошенничество, их следует игнорировать», — отмечает союз.

Финансы
Новости

ЦБ разъяснил три признака несанкционированной банковской операции

Ведомости
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ЦБ опубликовал разъяснение к перечню признаков операций, совершенных без согласия клиента банка.

Поправки, обязывающие банки блокировать карты и операции по ним, похожие на несанкционированные, на срок до двух рабочих дней, вступили в силу с 27 сентября. Выявлять такие операции банки должны по трем признакам, следует из приказа ЦБ.

Первый признак — совпадение информации о получателе перевода с данными базы ЦБ о случаях и попытках хищений. Второй признак — совпадение параметров устройства, с которого совершается перевод, с данными из базы ЦБ. Третий признак — несовпадение характера, параметра, объема, места совершения операции или устройства, с которого она проводится, с данными об обычных для клиента транзакциях.

«Операция может также рассматриваться как потенциально несанкционированная, если обычной деятельности клиента не соответствуют ее сумма и периодичность», пишет ЦБ. Регулятор не устанавливает для банков порядок выявления таких транзакций, оставляя его на их усмотрение. 

«Если банк сочтет, что операция содержит признаки, которые указывают на вероятность ее проведения злоумышленниками, он должен незамедлительно связаться с клиентом для выяснения всех вопросов. А в случае если связаться с клиентом не удалось, банк вправе приостановить такую операцию на срок до двух суток», — напоминает ЦБ.

Замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев на прошлой неделе сообщил «Интерфаксу», что внедрение перечня признаков подозрительных операций не вызовет трудностей у российских банков. По его оценке, в обозначенных ЦБ признаках уже «обобщен опыт кредитных организаций по антифроду».

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Недвижимость
Новости

Банк UBS назвал города с самой переоцененной недвижимостью

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Швейцарский банк UBS опубликовал рейтинг городов, недвижимость в которых является самой переоцененной. Банк проанализировал ситуацию в 20 городах, которые считаются мировыми финансовыми центрами. В 16 из них, по оценкам UBS, недвижимость переоценена, при этом в шести существует риск возникновения пузыря на рынке недвижимости.

Первое место в списке занял Гонконг, далее следуют Мюнхен, Торонто, Ванкувер, Амстердам и Лондон. Стокгольм и Сидней в этом году вышли из зоны риска возникновения пузыря, но недвижимость в этих городах все еще остается переоцененной, говорится в отчете UBS. Они заняли 7-е и 11-е места соответственно.

Стоимость недвижимости в Женеве приблизилась к справедливой, отмечает банк. В текущем году этот город занял 15-е место. В число городов с переоцененной недвижимостью также вошли Париж, Сан-Франциско, Франкфурт, Лос-Анджелес, Цюрих, Токио и Нью-Йорк.

Чикаго, по данным UBS, снова стал единственным городом в отчете, недвижимость в котором остается недооцененной. Справедливые цены на недвижимость наблюдаются в Бостоне, Сингапуре и Милане, сообщает банк.

Как выглядит самое дорогое жилье в небоскребах Москвы

Политика
Новости

Суд арестовал брата экс-главы Дагестана

Ведомости
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Суд арестовал депутата народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, подозреваемого в участии в преступном сообществе. Об этом сообщается на сайте управления СКР по республике.

На сайте Советского районного суда Махачкалы сообщается, что Абдулатипов арестован на два месяца — до 26 ноября 2018 г. Если ему не предъявят обвинения до 10 ноября, арест будет отменен.

О задержании Абдулатипова — брата бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова — сообщалось 26 сентября. По версии следствия, он участвовал в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), члены которого за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.

В августе по этому делу задержали руководителя республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева и его подчиненных. 

Авто
Новости

Котировки Tesla упали на 13%

Ведомости
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Котировки Tesla в пятницу упали почти на 13% на предварительных торгах на новостях об иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к основателю и гендиректору компании Илону Маску, передает Bloomberg.

SEC обвинила Маска в мошенничестве за «ложные и вводящие в заблуждение» сообщения в Twitter о намерении выкупить акции производителя электромобилей дороже рыночной цены, сделав его непубличным, и о наличии договоренностей с инвесторами. Регулятор считает, что твиты Маска привели к росту котировок Tesla 7 августа более чем на 6%. Он намерен требовать отставки Маска с запретом занимать руководящие должности в публичных компаниях.

По версии SEC, Маск хотел произвести впечатление на свою девушку — канадскую певицу Граймс — планами выкупить акции Tesla по $420 за ценную бумагу «из-за значимости этого числа в культуре марихуаны». Сам Маск утверждал, что назвал такую цену из расчета премии 20% к текущим котировкам.

Маск заявил Bloomberg, что опечален и разочарован «необоснованным» шагом SEC, заметив, что всегда принимал решения в интересах истины и инвесторов. Совет директоров Tesla заявил, что «полностью уверен» в Маске.

Основатель Tesla «в последний момент» отверг сделку с SEC, которая позволила бы ему отделаться номинальным штрафом и не грозила бы отставкой, сообщил телеканал CNBC. «Согласно сообщениям, Маск отказался от сделки, поскольку счел, что изменил бы себе и не смог бы жить с запятнанной репутацией», — отметил телеканал.

Как предприниматели покидают основанные ими компании

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