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В США впервые разбился новейший истребитель F-35B

В округе Бофорт (штат Южная Каролина) в США потерпел крушение новейший истребитель пятого поколения F-35B. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военный источник.

По его словам, пилот успешно катапультировался, сейчас его обследуют.

Другой источник CNN отметил, что это первое крушение истребителя F-35. Об этом же пишет CBS News.

27 сентября CNN сообщил о том, что F-35B совершил первый авиаудар. Операция была проведена в Афганистане, удар был произведен по цели, связанной с движением «Талибан» (запрещено в России).

F-35B – одна из трех моделей истребителя F-35, разработанного Lickheed Martin. Она была создана для корпуса морской пехоты США. F-35B способен садиться вертикально, как вертолет, и требует для разбега меньшую, чем остальные модели, дистанцию.