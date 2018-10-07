Политика

Новости

СМИ назвали возможную причину задержания президента Интерпола в Китае

Власти Китая задержали президента Интерпола Мэна Хунвэя из-за подозрений в коррупции, сообщает французская газета Le Parisien со ссылкой на источники. По версии следствия, он оказывал содействие компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, при получении контрактов.

Официального подтверждения информации о том, что Хунвэй находится под следствием, нет. Французская полиция в пятницу начала расследование по факту его исчезновения. Как сообщила супруга президента Интерпола, в конце сентября он уехал в Китай и с тех пор не выходит на связь.

По данным газеты South China Morning Post, Хунвэй был задержан, как только он прилетел в Китай. Где он сейчас находится и в чем его подозревают, источники издания не уточнили. Интерпол в субботу направил властям Китая официальный запрос о местонахождении Хунвэя.

Семья президента Интерпола проживает во французском Лионе, где находится штаб-квартира организации. Как сообщает Le Parisien, полиция взяла родственников Хунвэя под охрану. Министерство внутренних дел Франции рассказало, что жена президента Интерпола начала получать угрозы по телефону и в социальных сетях.

Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 г., он стал первым гражданином Китая на этой должности. До этого он занимал пост заместителя министра общественной безопасности КНР.

Интерпол — это международная организация со штаб-квартирой в Лионе, основной задачей которой является объединение усилий разных стран в борьбе с уголовной преступностью. Она была основана в 1921 г. и сейчас включает почти 200 стран.