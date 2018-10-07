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МВД опровергло информацию о проверке смартфонов на наличие Telegram

Министерство внутренних дел России опровергло информацию о массовых проверках смартфонов россиян на наличие мессенджера Telegram. В сообщении пресс-службы МВД говорится, что информация о массовых проверках сотрудниками полиции телефонов граждан не соответствует действительности.

Пресс-служба МВД напомнила, что тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений гарантирована Конституцией. «Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения», — отмечается в сообщении.

Тем, кто действительно столкнулся с требованием сотрудника полиции показать мобильный телефон для проверки установленных на нем мессенджеров, министерство порекомендовало обратиться с жалобой в надзорные органы или в подразделение собственной безопасности МВД.

Ранее некоторые СМИ, в частности TJ, со ссылкой на пользователей сообщили, что сотрудники полиции в городах России массово проверяют смартфоны граждан на наличие заблокированного мессенджера Telegram. По данным TJ, с проверками сталкивались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ставрополя, Самары, Красноярска.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России в середине апреля из-за отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. При этом мессенджер до сих пор продолжает работать у большинства пользователей. Ему удается обходить блокировку из-за постоянной смены ip-адресов.

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