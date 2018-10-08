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Политика
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Путин освободил Ливанова от должности спецпредставителя по Украине

Ведомости
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Президент России Владимир Путин освободил от должности спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной Дмитрия Ливанова. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ датирован 5 октября, он вступил в силу со дня подписания.

Ливанов был назначен спецпредставителем президента по Украине в августе 2016 г., сменив на этом посту Михаила Зурабова. До этого с мая 2012 г. он занимал должность министра образования и науки. В сентябре 2012 г. Ливанов получил выговор от президента. Поводом для дисциплинарного взыскания стал срыв сроков выполнения майских указов. В октябре 2013 г. президент аннулировал этот указ.

С 2007 по 2012 г. Ливанов работал ректором Московского института стали и сплавов (МИСиС), а в 2009 г. был включен в первую сотню президентского резерва управленческих кадров. У него два высших образования: в 1990 г. он с отличием окончил физико-химический факультет МИСиС «физика металлов», в 2003 г. – Московскую государственную юридическую академию (МГЮА) по специальности «юриспруденция».

Экономика
Новости

ЦБ предупредил о риске невыполнения программы госзаимствований

Ведомости
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Волатильность на рынках несет значительный риск для исполнения программы государственных заимствований, признала сегодня первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. По ее словам, это повод задуматься о плане действий на этот случай.

«В условиях волатильных рисков есть вероятность, что бюджет не сможет в полной мере привлечь с рынков те объемы заимствований, которые запланированы в бюджете. Безусловно, у бюджета могут найтись другие ресурсы для того, чтобы выполнить свои обязательства, но тем не менее, наверное, при планировании бюджета нужно задуматься и о некотором плане действий на случай реализации этого риска», — сказала Юдаева в Совете Федерации (цитаты по «Интерфаксу»).

Волатильность делает прогнозы менее надежными, отметила она. «Значит, при бюджетном планировании нужно понимать, что бюджетные планы могут сталкиваться с рисками их пересмотра. В этой связи нужно проводить такую политику, которая была бы максимально устойчива к различным сценариям фактического развития ситуации», — подчеркнула Юдаева.

Главными причинами нестабильности на рынках она назвала политические и геополитические факторы. «Противостояние ведущих экономик мира в сфере внешней торговли, усиление санкционных режимов в отношении целого ряда стран, внутриполитические события в отдельных странах уже сами по себе повышают неопределенность. В этом году они также наложились на рост процентных ставок в США. В результате существенно возросла волатильность финансовых рынков в целом ряде развивающихся экономик», — констатировала она.

Макроэкономические прогнозы правительства и ЦБ рассчитаны исходя из сохранения санкций против России в следующие три года. «Дополнительно мы также рассматриваем рисковый сценарий, предполагающий снижение цены на нефть до $35 за баррель и усиление санкций», — сказала Юдаева в Cовете Федерации.

В федеральном бюджете на 2018 г. предусмотрены внешние займы на $7 млрд, $4 млрд из которых – для обмена старых выпусков евробондов на новые. В марте Минфин разместил еврооблигации на $4 млрд. В 2019 г. Минфин также планировал занять на внешнем рынке $7 млрд, обменяв старый выпуск евробондов на $4 млрд.

В конце сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин существенно сократит и внутренние займы до конца года. При этом бюджетное правило сохранится в полном объеме. Расходы бюджета на текущий год будут увеличиваться за счет ненефтегазовых доходов и внутреннего перераспределения за счет экономии.

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Политика
Новости

Лондонский суд отказался рассматривать иск к Google о незаконном сборе данных

Ведомости
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Высокий суд Лондона заблокировал массовый судебный иск против Google, сообщает агентство Reuters. Истцы заявляли, что американская корпорация незаконно просматривала данные об интернет-браузерах пользователей iPhone, минуя настройки конфиденциальности во встроенном в них браузере Safari.

Потребительский активист Ричард Ллойд, организатор группового иска, требовал от Google несколько сотен долларов за ущерб каждому пострадавшему пользователю. «Суд отклоняет ходатайство, <…> поскольку заявленные в претензии факты не подтверждают, что господин Ллойд или кто-либо, кого он представляет [в иске], потерпели убытки», — приводит агентство решение суда.

Экс-директор организации по защите прав потребителей Which? Ллойд подал групповой иск против Google от лица пользователей iPhone в декабре 2017 г. Он заявлял, что от действий Google с июня 2011 г. по февраль 2012 г. пострадали около 4,4 млн британских пользователей смартфонов Apple. Инициаторы иска рассчитывали получить от компании в качестве компенсации по меньшей мере $1 млрд. Всего к иску присоединились 20 000 человек.

Сам Ллойд заявил агентству, что решение суда крайне неутешительно и неэффективно. По его мнению, оно лишает миллионы пользователей возможности получить компенсацию за неправильное использование их личных данных. Активист подчеркнул, что намерен добиваться разрешения обжаловать решение суда.

Google – 20 лет. Cервер из Lego, каким был первый дудл и кто стрижет газон в штаб-квартире

Политика
Новости

Кремль отказался считать обвинения в адрес ГРУ поводом для перестановок в Минобороны

Ведомости
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Обвинения со стороны Нидерландов и Великобритании в адрес якобы сотрудников ГРУ не станут поводом для кадровых перестановок в Минобороны России, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Информация подобного качества, естественно, не может быть основанием [для таких решений]», – сказал журналистам представитель Кремля.

По словам Пескова, в Кремле не увидели «развернутой аргументации» обвинений в адрес ГРУ и не намерены больше комментировать материалы, не предоставленные российской стороне согласно установленным процедурам. «Информация достаточно общая, мы не знаем аргументов, не знаем конкретных проявлений, конкретных доказательств, поэтому предпочитаем в данном случае ничего не комментировать», – пояснил Песков.

Документы и доказательства должны передаваться по официальным каналам, настаивает пресс-секретарь Путина: «Существуют установленные и функционирующие каналы работы по линии соответствующих ведомств – и в рамках механизма оказания правовой взаимопомощи, и т. д. Вот по этим официальным каналам передаются документы, передаются доказательства, передается информация. Вот ее мы готовы рассматривать. Говорить по таким темам через СМИ мы далее не намерены».

На минувшей неделе министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд объявила, что нидерландские спецслужбы при участии британских коллег предотвратили хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В качестве доказательств были предъявлены фото автомобиля с оборудованием для сканирования сетей Wi-Fi и перехвата паролей. Целями хакеров Нидерланды назвали материалы расследования отравления в Солсбери и крушения авиалайнера MH17 в 2014 г. в Донбассе. Спецслужбы назвали также имена россиян, прибывших по диппаспортам, – Евгений Серебряков, Алексей Моренец, Олег Сотников и Алексей Минин – и опубликовали копии их виз. Все «дипломаты» предположительно сотрудники ГРУ, говорится в докладе.

Как спецслужбы Нидерландов раскрыли предполагаемых сотрудников ГРУ

Финансы
Новости

Банки стали возвращать ЦБ занятые по репо средства

Ведомости
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Банки начали возвращать ЦБ деньги, привлеченные по операциям репо с фиксированной ставкой. В пятницу, 5 октября, задолженность банков перед ЦБ сократилась с 2,67 млрд до 490,8 млн руб. – это минимум с февраля 2018 г. К 8 октября задолженность банков по репо составила 562,7 млн руб.

Задолженность банков перед ЦБ резко подскочила в прошлом месяце. К 6 сентября банки привлекли у ЦБ по репо 34,6 млрд руб. 7 сентября их задолженность перед регулятором составила 26,3 млрд руб., а к 10 сентября она снизилась до 16,3 млрд. Остаток месяца банки сокращали заимствования у ЦБ: их задолженность колебалась от 2,5 млрд до 10 млрд руб.

В сентябре банки также активно привлекали в ЦБ средства через залоговое финансирование по 312-п (положение регулятора о порядке предоставления кредитов под обеспечение активами). В начале месяца объем обеспеченных кредитов на срок до семи дней вырос за день с 9,9 млрд до 505,7 млрд руб., а к 7 сентября долг банков достиг 545,8 млрд руб. Значительную часть этих средств привлекал ВТБ, рассказывали «Ведомостям» два госбанкира, руководитель частного банка, человек, близкий к ВТБ, и два человека, знающих об этом от его менеджеров. Представитель ВТБ также подтверждал «Ведомостям», что банк привлекал в ЦБ средства по 312-П.

Еще один всплеск по обеспеченным краткосрочным кредитам был в конце месяца: к 26 сентября задолженность банков подскочила с 206 млрд до 405,6 млрд руб., а на следующий день выросла до 440,4 млрд. После этого банки начали сокращать заимствования у ЦБ. К 8 октября их долг перед ЦБ составил 138,3 млрд руб.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Нобелевский комитет назвал имена лауреатов «юбилейной» премии по экономике

Ведомости
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Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2018 г. присуждена американским экономистам Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру, бывшему главному экономисту Всемирного банка. Решение принял Нобелевский комитет при Королевской академии наук. Нордхаус разработал экономические модели и методы для исследования влияния климатических изменений, Ромер исследовал влияние технологических инноваций на экономику.

Лауреаты премии этого года создали методы, затрагивающие фундаментальные проблемы нашего времени и позволяющие решить вопросы долгосрочного устойчивого роста мировой экономики и благосостояния населения мира, говорится в сообщении комитета в Twitter. Нордхаус стал первым человеком, который подготовил количественную модель, описывающую глобальное взаимодействие между экономикой и климатическими изменениями. Его модель используется для изучения последствий политики в области климатических изменений – в частности, для исследования влияния налогов на выбросы углерода. Работы Ромера заложили основу теории эндогенного роста в экономике.

Премия по экономике не упоминалась в завещании Альфреда Нобеля от 1895 г. Она была учреждена гораздо позже – в 1968 г. Государственным банком Швеции в связи с его 300-летием. С тех пор банк ежегодно отчисляет на награждение сумму, равную одной Нобелевской премии. В этом году премия присуждается в 50-й раз.

В 2017 г. премия была присуждена американцу Ричарду Талеру за изучение экономического поведения и за понимание того, какую роль психология играет в экономике. Талер «включил психологически реалистичные допущения в анализ принятия экономических решений» и «дал нам новое понимание того, как человеческая психология влияет на принятие решений», отмечалось в заявлении Нобелевского комитета Шведской академии наук.

Нобелевские премии в других областях вручали с 1 октября – уже были объявлены имена лауреатов премий по медицине и физиологии, по физике, по химии и Нобелевской премии мира. Официальное награждение лауреатов состоится 10 декабря в Стокгольмской филармонии. Размер награды в 2018 г. составляет 9 млн крон ($1,02 млн).

Недвижимость
Новости

Арендаторы разобрали офисы в «Меркурий тауэр» Игоря Кесаева

Ведомости
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Небоскреб «Меркурий тауэр» в ММДЦ «Москва-сити» нашел еще одного крупного арендатора на свои офисные площади. Им стал производитель люксового алкоголя, компания Diageo, рассказал «Ведомостям» генеральный управляющий «Меркурий тауэр» Аслан Кцоев. «Diageo – новый резидент башни «Меркурий», – сказал Кцоев.

Согласно подписанному на днях договору аренды Diageo арендует в «Меркурий тауэр» около 2500 кв. м сроком на пять лет. Финансовые условия сделки стороны не раскрывают. По оценкам компании Knight Frank, сейчас стоимость аренды офисных площадей в «Меркурий тауэр» составляет 27 000 руб. за 1 кв. м в год, плюс операционные расходы (орех) в 7500 руб. за 1 кв. м в год. Исходя из этих оценок Diageo могла заплатить за офис в золотой башне более 86 млн руб. в год.

Любопытно, что за год аренда офисов в «Меркурий тауэр», по оценкам Knight Frank, снизилась более чем на 15% – год назад за аренду площадей в башне собственник просил 31 900 руб. за 1 кв. м год, плюс операционные расходы в 7500 руб. за 1 кв. м.

Представитель «Меркурий тауэр» уточнил, что сделка с Diageo стала пятой с начала осени – в конце сентября также были заключены договоры аренды в общей сложности на 2500 кв. м. Новыми арендаторами небоскреба также стали Восточная горнорудная компания (арендовала 1500 кв. м), «Норникель» (дополнительно арендовал 300 кв. м), Таймырская топливная компания (300 кв. м), юридическая компания «Лидингс» (300 кв. м). «В целом текущий год стал насыщенным для нас по сделкам – как по аренде офисных площадей», – сказал Кцоев.

«Меркурий тауэр» введен в эксплуатацию в 2014 г. До текущего года небоскреб не пользовался большим спросом у арендаторов и так и не смог целиком заполнить площади. Высокую вакантность участники рынка связывали, в частности, с политикой собственника, у которого были жесткие требования к арендаторам. Ситуация начала меняться с изменениями в руководстве «Меркурия»: в марте текущего года генеральным управляющим комплекса назначили Аслана Кцоева, ранее руководившего одной из структур в бизнесе Игоря Кесаева.

Всего с мая 2018 г. в «Меркурий тауэр» сдано в аренду 18 000 кв. м.

По оценкам Knight Frank, сейчас свободных офисных площадей в башне остается 4,4%, в то время как год назад вакансия была на уровне 25,8%. До конца года, по прогнозам управляющей компании башни, вся офисная часть небоскреба заполнится арендаторами.

Стиль жизни
Новости

Минкультуры вышло из числа организаторов «Золотой маски»

Ведомости
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Министерство культуры России сложило полномочия организатора российской театральной премии «Золотая маска», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра культуры Павла Степанова. В министерстве уточнили, что это решение призвано закрепить независимый статус премии.

«Мы не считаем целесообразным в дальнейшем выступать в этом качестве, так как фактически не влияем на принятие каких-либо решений. Наличие или отсутствие Министерства культуры в качестве организаторов не влияет на функционирование премии, в том числе на вопросы ее финансирования», – цитирует агентство пресс-службу министерства. Письма о выходе из числа организаторов направлены на имя председателя Союза театральных деятелей (СТД) России Александра Калягина, президента награды Игоря Костолевского и гендиректора премии Марии Ревякиной.

В конце сентября уволился по собственному желанию куратор российских театров – руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры Андрей Малышев. Он обосновал свое решение несогласием с позицией руководства СТД – одного из организаторов «Золотой маски». Малышев тогда рассказал РБК, что Минкультуры неоднократно инициировало реформы театральной среды, но ни одна из них не нашла поддержки СТД. Речь шла прежде всего о ротации «возрастного руководства театров» и об отказе от совмещения функций худрука и директора.

Павел Степанов, назначенный замминистра культуры в августе этого года, курировал департамент Малышева. До своего назначения Степанов был советником министра культуры по вопросам кинематографии и возглавлял ООО «Централ партнершип».

Самая престижная театральная премия России «Золотая маска» учреждена в 1993 г. В этом году премию в номинации «Лучший режиссер в опере» получил находящийся под домашним арестом режиссер Кирилл Серебренников за спектакль «Чаадский», поставленный в «Геликон-опере».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

В аэропорту «Жуковский» столкнулись два самолета

Ведомости
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Самолет авиакомпании «Икар» после посадки повредил лайнер «Уральских авиалиний», который находился на стоянке в подмосковном аэропорту «Жуковский». Инцидент произошел в воскресенье. Об этом сообщает Московская транспортная прокуратура. Она организовала проверку, чтобы установить причины происшествия.

«Пятый телеканал» уточняет, что Boeing компании «Икар» прилетел в «Жуковский» из Китая утром 7 октября. На его борту находились 266 пассажиров. При заруливании на стоянку лайнер повредил левый подкрылок и аэронавигационный фонарь A320 «Уральских авиалиний». Никто не пострадал.

Сотрудник «Икара» рассказал «Ведомостям», что Boeing 767 авиакомпании, прилетевший из Гуанчжоу, рулил к терминалу с соблюдением всех правил, следовал за машиной сопровождения воздушных судов. По его словам, самолет «Уральских авиалиний» стоял на перроне немного за пределами разметки, и два судна соприкоснулись. Судно «Икара» повреждений не получило и после проверки продолжило полеты, говорит он. Представитель «Икара» от комментариев отказался.

«Ведомости» ожидают комментарий «Уральских авиалиний». Ранее пресс-служба авиакомпании сообщила РБК, что примет решение, предъявлять ли претензии компании «Икар», после завершения расследования.

У Москвы появился четвертый аэропорт

Финансы
Новости

ЦБ опубликовал карту для желающих сдать в банке биометрические данные

Ведомости
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Банк России разработал карту точек банковского обслуживания, в которых желающие могут сдать биометрические данные, сообщил регулятор.

Банки начали собирать записи голоса и изображения лиц россиян и отправлять их в Единую биометрическую систему (ЕБС) с 30 июня. Это позволит гражданам подтверждать личность без предъявления паспорта и удаленно открывать счета и вклады, брать кредиты и делать переводы в любом банке.

По состоянию на 8 октября на карте отмечены точки банковского обслуживания в 81 российском субъекте, данные будут обновляться, указывает ЦБ. На карте можно узнать адрес и часы работы офисов банков, в отделениях которых можно сдать биометрические данные.

Политика
Новости

Правозащитники начали социологическое исследование о пытках в России

Ведомости
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Фонд «Общественный вердикт» запустил третью волну социологического опроса о пытках со стороны сотрудников правоохранительных органов. По мнению одного из авторов исследования, социолога Асмик Новиковой, задача исследования – сокращение социальной дистанции между тем, что пытки существуют «в какой-то другой реальности», и тем, что это повседневная практика. По ее словам, вопросы опроса сформулированы так, что человек как бы оказывается перед сложным выбором в конкретной ситуации и должен принять решение – пойти на насилие и пытки или нет. «Это позволяет ответить на вопрос об уровне согласия в обществе с практикой пыток и ее причинами», – говорит она. Опрос проводится в третий раз – первая волна опроса проходила в марте 2017 г., вторая – в апреле 2018 г.

Опрос включает открытые вопросы и закрытые, в которых описаны конкретные ситуации с применением пыток. Согласно результатам одного из прошлых замеров, истории применения пыток и жестокого обращения распределились так: истории, где насилие необходимо, в частности, это касалось истории про пойманного маньяка; истории, где пытки излишни; истории, где насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов – обычный инструмент их работы. Например, в кейсе про маньяка описывалась ситуация, в которой полиция разыскивает маньяка, нападающего на детей: когда они его ловят, то допрашивают, где находятся пропавшие дети, когда он не отвечает – применяют пытки.

Опрошенные тогда разделились на тех, кто говорил, что пытки могут быть рутинным стилем работы полиции, что это легитимный метод работы с преступниками, что это крайняя необходимость и что это метод, который нужно регламентировать. Тогда лишь 8,4% респондентов заявили о неприемлемости пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Согласно ст. 3 Конвенции по правам человека, никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. В свое время Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) разграничил «пытки» и «жестокое обращение», говорится в исследовании: «Критерии таковы: продолжительность жестокого обращения, тяжесть нанесенного физического или психологического вреда, характеристики жертвы (пол, возраст, состояние здоровья и т. д.). А также: цель жестокого обращения, устойчивость такого обращения в практике государства, степень необходимости принятых мер. Далее суд определил пытки как намеренное бесчеловечное обращение, вызвавшее весьма серьезные и жестокие психологические и физические страдания».

«Во всех трех замерах описаны одни и те же ситуации, иначе не сможем сравнивать. После второй волны опроса, которая была весной прошлого года, случилась история с заключенным Евгением Макаровым в ярославской колонии. В итоге тема пыток летом этого года была актуализирована в СМИ, и сейчас она не уходит», – говорит Новикова. Поэтому сейчас важно посмотреть, как поменялись оценки, говорит она.

Летом этого года Россия отчиталась в ООН по выполнению Конвенции против пыток, после чего Комитет против пыток ООН опубликовал свои рекомендации. В частности, они говорят о необходимости оперативного и эффективного расследования нарушений прав человека, похищений и пыток на Северном Кавказе, обеспечения эффективного и независимого функционирования общественных наблюдательных комиссий. Также они рекомендовали расследовать все инциденты о пытках и жестоком обращении и укрепить потенциал спецподразделения Следственного комитета России (СКР), который расследует преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных органов.

Финансы
Новости

«Российский капитал» может получить безвозмездный вклад на 19,8 млрд рублей

Ведомости
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Совет директоров банка «Российский капитал» предварительно одобрил договор о внесении безвозмездного вклада в имущество банка, говорится в сообщении кредитной организации. Размер вклада – до 19,8 млрд руб. Решение было принято 5 октября.

Также совет директоров рекомендовал единственному акционеру банка – «Дом.рф» – принять решение об уменьшении уставного капитала банка, понизив номинальную стоимость его акций.

В апреле банк попросил у акционера безвозмездную финансовую помощь в сумме 22,85 млрд руб. Тогда банк сообщал, что докапитализация позволит ему обеспечить реализацию стратегии и развитие бизнеса с соблюдением всех нормативов.

До октября 2017 г. 100% акций «Российского капитала», проходящего санацию, принадлежали Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Впоследствии акции банка перешли к «Дом.рф», который планирует создать на базе «Российского капитала» универсальный ипотечно-строительный банк.

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