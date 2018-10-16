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СМИ сообщили об аресте активов совладельца «Юлмарта» на Кипре

Окружной суд Никосии арестовал крупные пакеты акций групп «Дикая орхидея» и «Рив Гош» на Кипре по иску ВТБ. Суд признал их активами совладельца «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, остающегося под следствием, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Пресс-службе ВТБ подтвердила газете «арест по иску о заговоре с целью обмана кредиторов», который окружной суд наложил по иску банка. «Наша основная цель при работе с проблемной задолженностью — возврат кредитных средств банка. Мы намерены добиваться возврата долга всеми доступными методами в соответствии с законодательством», — пояснил представитель пресс-службы кредитной организации.

Поводом для обеспечительных мер стало решение Дзержинского райсуда Санкт-Петербурга, признавшего 5 июля 2017 г., что Костыгин как личный поручитель по кредиту должен вернуть банку более 650 млн руб. Сотрудники ВТБ, изучая активы бизнесмена, выяснили, что в ноябре 2017 г. его компания Koshigi Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, передала 79% акций в кипрской компании Kohuhu Enterprises Limited, владеющей пакетом акций сети «Дикая орхидея», Инне Мейер. Мейер — супруга бизнес-партнера Костыгина Августа Мейера.

Банк увидел в этих действиях «мошеннические действия и заговор с целью обмана кредиторов» и обратился в суд. ВТБ подал иск к Костыгину, Мейер и другим ответчикам. Банк также направил в окружной суд Никосии заявление об аресте активов предпринимателя. Ранее в рамках этого дела была арестована вилла Костыгина в Сент-Тропе и пакет акций «Юлмарта», а также пакет акций «Юлмарта» в компании Koshigi Limited, напоминает газета.

В рамках другого дела Костыгин обвиняется в мошенничестве с кредитом Сбербанка. По версии следствия, чтобы получить деньги, в кредитную организацию были представлены ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта». Ранее бизнесмену было предъявлено окончательное обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по делу о хищении кредита Сбербанка в 1 млрд руб. и вскоре он вместе со своими защитниками приступит к ознакомлению с материалами следствия.