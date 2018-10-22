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Советник Трампа встретился с Патрушевым и Лавровым накануне переговоров в Кремле

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон начал двухдневный визит в Россию. В понедельник он встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В пресс-службе совета безопасности назвали переговоры Патрушева и Болтона конструктивными, сообщает «Интерфакс». Чиновники договорились продолжить диалог между Москвой и Вашингтоном по стратегическим вопросам безопасности.

Встреча с Лавровым прошла в формате рабочего ужина, сообщила на своей странице в Facebook официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее Лавров заявил, что политики намерены обсудить дальнейшую судьбу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

В воскресенье президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из советско-американского договора о РСМД. Правительство США обвиняет Россию в нарушении договора с 2014 г. По данным американской разведки, российские военные испытали и развернули крылатую ракету 9М729 дальностью свыше 500 км.

Во вторник, 23 октября, с Джоном Болтоном встретится президент России Владимир Путин. Дмитрий Песков со своей стороны заявил, что в ходе переговоров также будет подниматься вопрос о возможном выходе США из РСМД.