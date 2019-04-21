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Экзитполы: Зеленский разгромил Порошенко во втором туре

Шоумен Владимир Зеленский одержал уверенную победу во втором туре выборов президента на Украине. По данным «Национального экзитпола» на 18 часов по местному времени, он набрал 73,2% голосов, тогда как действующий президент Петр Порошенко – всего 25,3%. Избирательные участки закрылись на Украине в 20.00 часов (время совпадает с московским).

Разгромную победу Зеленского показывали и опросы за несколько дней до второго тура. В четверг социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, согласно которому за Зеленского готовы были проголосовать 73% от числа определившихся с выбором, за Порошенко – 27%.

Не изменили настроения избирателей и прошедшие в пятницу дебаты на стадионе «Олимпийский». Оба кандидата в течение часа отвечали на вопросы друг друга и излагали свой взгляды на будущее Украины. Зеленский заявил, что поддерживает европейский путь Украины и упрекнул оппонента в невыполнении предвыборных обещаний, данных пять лет назад. Порошенко указывал на то, что человек без политического опыта не может управлять страной и противостоять агрессии российского президента Владимира Путина.

Первый тур выборов президента прошел на Украине три недели назад. Зеленский победил с результатом в 30,2% голосов. У Порошенко было почти в два раза меньше – 15,9%.

Как прошел второй тур выборов президента Украины. Фотографии