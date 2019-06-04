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«Росконгресс» назвал расходы на организацию Петербургского форума в 2019 году

Организация Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обойдется в 1,95 млрд руб., говорится в ответе «Росконгресса» на запрос Русской службы BBC. «Росконгресс» – ежегодный организатор ПМЭФ.

Вышеуказанная сумма – это только 65% от общей стоимости, то есть весь бюджет ПМЭФ может составлять 3 млрд руб. Итоговая сумма расходов на форум станет известна только по его окончании, подчеркнул «Росконгресс».

Более 2/3 расходов на форум покрывают деньги партнеров и участников форума, остальное оплачивается за счет регистрационных взносов, также рассказал «Росконгресс». Сколько стоит пакет генерального партнера, организация уточнять не стала.

«Ростех», один из таких партнеров, разместил закупку на 35,6 млн руб. под названием «Предоставление статуса Генерального партнера Петербургского международного экономического форума 2019 года». Генеральные партнеры ПМЭФ в этом году – «Роснефть", "Российский экспортный центр", Сбербанк, "Газпром", "Ростех", "Дом.рф", "Тинькофф". Также в этом году генеральными партнерами форума стали Saudi Aramco и Sabic (принадлежит Saudi Aramco) и российская национальная платежная система "Мир". Если все они заплатили ту же сумму, что и "Ростех", то общий вклад генеральных партнеров может составлять 356 млн руб.

Всего российские госкомпании, корпорации и госучреждения потратят на свое участие в ПМЭФ как минимум около 1,5 млрд руб., подсчитала BBC на основании данных на портале госзакупок. В расходы включены, в частности, затраты на стенды компаний, оплата организационных расходов на участие в форуме сотрудников и чиновников, а также рекламные услуги.

Как отмечает BBC, государство на протяжении нескольких лет выделяет из бюджета около 40 млн руб. Заказчиком со стороны государства выступает Минэкономразвития. Пресс-служба ведомства не ответила на запрос ВВС.

ПМЭФ пройдет на этой неделе, с 6 по 8 июня.