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Си Цзиньпин назвал Путина своим самым близким другом среди иностранных коллег

Ведомости
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Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что с теплотой вспоминает каждую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в совместном интервью ТАСС и «Российской газете» накануне визита в Россию. Он отметил, что с 2013 г. более 30 раз лично встречался с Путиным, регулярно общается с ним по телефону и обменивается письмами. По его словам, с Путиным разговор всегда глубокий по широкому кругу тем.

Он отметил, что отношения с российским лидером основаны на взаимном уважении. Си Цзиньпин также назвал Путина «самым близким и надежным другом» среди других иностранных лидеров. Он также поделился, что часто вспоминает моменты встреч с Путиным: «Беседы в вагоне скоростного поезда, неформальное общение на хоккейной площадке в Тяньцзине, празднование дня рождения господина президента на острове Бали», – перечислил председатель КНР, добавив, что также ценит обмен поздравлениями в канун важных государственных праздников. По его мнению, у действующих лидеров России и Китая «близкие взгляды на мировой процесс», а принятые ими концепции управления государствами во многом сходны.

«На наших плечах лежит историческая миссия национального возрождения», – подчеркнул Си Цзиньпин. Визит лидера КНР в Россию начнется с переговоров 5 июня в Москве и продолжится 6–7 июня мероприятиями на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Всего в рамках его визита будет подписано не менее 30 документов, говорил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Си Цзиньпин встретится с Путиным 5 июня, а затем пообщается с членами российского правительства. В числе прочего на 5 июня запланировано официальное объявление о закрытии сделки по созданию совместного предприятия Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), китайского ритейлера Alibaba, Mail.ru Group и «Мегафона».

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В Раду внесли законопроект о конфискациях у жителей Донбасса с паспортами России

Ведомости
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На Украине предложили конфисковывать имущество у жителей Донбасса, получивших российские паспорта. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Верховной рады Украины депутат Олег Мусий. 

Текст инициативы и пояснительная записка к нему пока не опубликованы.

Президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получить российское гражданство в упрощенном порядке. Он объяснил это решение гуманитарными целями. Российский президент подчеркивал, что у Москвы нет желания создавать проблемы для новой украинской власти, но Россия не может терпеть ситуацию, при которой жители Донбасса лишены гражданских прав. 

МИД Украины назвал этот шаг России продолжением агрессии и призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта. Кроме того, Киев пожаловался на указ Путина в Совет Безопасности ООН. Германия и Франция осудили решение российского президента и заявили, что оно противоречит минским договоренностям. 3 июня МВД России сообщило, что получило несколько тысяч заявлений о получении российского гражданства от жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Они будут рассмотрены в течение трех месяцев.

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Бизнес
Новости

ФАС разрешила Alibaba, «Мегафону», Mail.ru и РФПИ создать совместное предприятие

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство о создании совместного предприятия Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba, Mail.ru Group и «Мегафона», сообщают агентства «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

По словам источников агентств, объявление о закрытии сделки запланировано на 5 июня во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Собеседник, близкий к одной из сторон сделки, подтвердил «Ведомостям», что участники сделки планируют объявить о ее закрытии завтра. Представители Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ от комментариев отказались. В Alibaba не ответили на запрос. «Ведомости» ожидают комментария от ФАС.

Рамочное соглашение о создании СП китайского гиганта Alibaba, РФПИ, Mail.ru Group и «Мегафона» было подписано осенью 2018 г. Участники СП внесут в него капитал и активы. РФПИ получит 13% AliExpress Russia, «Мегафон» – 24%, продав группе Alibaba 10% в Mail.ru Group. Последняя внесет в СП площадку для покупок у китайских продавцов Pandao и деньги, получив 15% AliExpress Russia.

Сколько именно вложит каждая сторона в денежном выражении, участники сделки не раскрывали. Источник «Ведомостей», близкий к сделке, осенью прошлого года говорил, что РФПИ вложит в СП до $300 млн. Если это так, то все СП можно оценить в $2,3 млрд.

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Политика
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«ОВД-инфо» сообщило о задержании активистов возле станции Шиес в Архангельской области

Ведомости
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Возле станции Шиес в Архангельской области, где ведется строительство мусорного полигона, задержали не менее семи экоактивистов, сообщает «ОВД-инфо». При этом «Интерфакс" и "МБХ-медиа" сообщили о задержании девяти участников акции протеста. В УМВД Архангельской области изданиям не комментируют ситуацию.

Осенью прошлого года правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявили о намерении создать экотехнопарк «Шиес». Было подписано соответствующее инвестсоглашение. Предполагается, что Москва будет свозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать и сортировать их, сжимать в брикеты, оборачивать пленкой, а затем отправлять по железной дороге в Шиес Ленского района Архангельской области. Отходы будут накапливать, а позже землю рекультивируют. Капитальные вложения оценивались в 10,5 млрд руб. Власти обещали жителям Архангельской области 500 рабочих мест со средней зарплатой 44 000 руб. и более 900 млн руб. поступлений в бюджет за шесть лет.

В середине мая президент Владимир Путин на медиафоруме ОНФ удивился строительству мусорного полигона возле жилых поселков в Архангельской области. Путин призвал решать вопрос с учетом мнения жителей населенных пунктов, рядом с которыми строится такой объект. По его словам, Москва стала «зарастать мусором», но власти не должны создавать проблем в других регионах. Власти столицы с 15 июня пообещали остановить подготовку к возведению мусорного полигона.

Тем не менее экологи-активисты продолжают выходить к месту предполагаемого строительства для выражения протеста. 27 мая семеро экологов пострадали в ходе конфликта с сотрудниками ЧОП «Гарант безопасности» вблизи стройки на станции Шиес.

Как в регионах прошла акция «Россия – не помойка!»

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Политика
Новости

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией, сообщает «Интерфакс-Украина». «Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», – сказал Зеленский по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Украинский президент заметил, что хочет дать новый импульс участия Украины в альянсе, поскольку российская агрессия «остается вызовом». «Мы надеемся восстановить диалог Украина – НАТО на уровне глав государств, правительств и министров обороны», – добавил он. Зеленский отметил, что сначала Украине необходимо провести реформы, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

Ранее Зеленский исключал возможность переговоров с Россией. 30 мая заместитель руководителя администрации нового президента Украины Вадим Пристайко допустил возможность проведения телефонного разговора Зеленского с Путиным. Но не уточнил, когда он может состояться. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры Путина и Зеленского могут пройти в рамках нормандского формата: «Эти вопросы рассматриваются. Вместе с тем такая встреча требует подготовки и требует завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине».

В апреле, еще до инаугурации Зеленского, российский президент на пресс-конференции в Пекине ответил на вопрос о возможных переговорах с президентом Украины. «Владимир Зеленский – не Господь Бог и не возведен в ранг святых, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – говорил Путин, отвечая на вопрос журналиста, что бы он сказал избранному президенту Украины, когда «предстанет» перед ним. Тогда Путин не исключил встречи с Зеленским. По словам президента, он бы хотел обсудить с ним, как тот собирается закончить конфликт в Донбассе.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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Бизнес
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«Транснефть» ответила на заявление Сечина об ущербе от остановки «Дружбы»

Ведомости
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«Транснефть» опровергла информацию о замещении российской нефти на рынках Европы. «Заявление о вытеснении и замещении российской нефти не соответствует действительности», – говорится в сообщении компании в ответ на критику инцидента на трубопроводе «Дружба» со стороны главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.

В своем выступлении на годовом собрании акционеров «Роснефти» Сечин заявил, что инцидент на трубопроводе «Дружба» негативно сказался на всей отрасли и повлиял на стабильность поставок российского сырья в Западную Европу.

Как указывает «Транснефть», всего в систему за пять месяцев текущего года было принято на 2,2 млн т нефти больше, чем за тот же период 2018 г. Экспорт в дальнее зарубежье по системе «Транснефти» увеличился на 3,1 млн т. Таким образом, замещения поставок нефти из России другими поставщиками не произошло. При этом «Транснефть» указывает, что в течение 2019 г. «Роснефть» не в полном объеме распределяет нефть, сдаваемую в систему магистральных нефтепроводов. К примеру, в январе 2019 г. количество не оформленной маршрутными поручениями нефти составило 570 000 т, а в апреле превышало уже 1 млн т.

«Транснефть» в связи с ограничениями транспортировки по трубопроводу «Дружба» перераспределяет объемы в направлении экспортных терминалов. В итоге трубная российская нефть замещается на российскую же, но доставляемую морским путем, отметили в компании. В «Транснефти» также призвали специалистов «Роснефти» «более тщательно и объективно» готовить информацию для публичных выступлений своего руководителя.

19 апреля загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть Urals по «Дружбе» попала на белорусский НПЗ в Мозыре. 24 апреля Польша и другие страны прекратили ее прокачку. Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу».

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Политика
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Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

Ведомости
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Президент Владимир Путин потребовал установить, как на заводе «Кристалл» в Дзержинске устранялись недостатки, выявленные еще до серии взрывов. Об этом президент сказал на совещании с членами правительства, расшифровка встречи есть на сайте Кремля. «Что наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва? Надо посмотреть это внимательно», – отметил Путин. Он пообещал обратиться в прокуратуру с этим вопросом.

Руководитель МЧС Евгений Зиничев сообщил Путину, что на предприятии еще в апреле были найдены нарушения требований противопожарной безопасности после подобного ЧП. Он подчеркнул, что их должны были устранить до 28 августа.

Серия взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла 1 июня. Взрывной волной были выбиты окна в жилых домах, расположенных в радиусе 3 км от предприятия. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По мнению следствия, причиной взрывов могли стать нарушения технологического процесса.

Зиничев сообщил, что в результате взрывов было разрушено пять зданий и повреждены еще 54 строения. Всего, по его словам, были выбиты стекла в 628 жилых домах и 87 социальных объектах. Пострадали почти 90 человек, 18 из них госпитализированы.

Последствия взрывов на заводе в Дзержинске. Фотографии

Бизнес
Новости

РКК «Энергия» рассказала о проникновении неизвестных на ее территорию

Ведомости
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Группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе».

Пресс-секретарь РКК «Энергия» Владимир Устименко подтвердил факт «незаконного проникновения посторонних лиц» на территорию госоркпорации. Он отметил, что все материалы по этому происшествию переданы в МВД России. Детали и размер ущерба Устименко назвать отказался.

Как рассказал источник РБК, проникновение было зафиксировано камерами наблюдения. Оно произошло в первые майские праздники – в период с 1 по 5 мая, сообщил собеседник издания. По его словам, были украдены электронные платы для космической техники, в том числе швейцарские приборы и модуль, который предназначен для того, чтобы обеспечивать российский сегмент МКС электроэнергией.

По словам собеседника издания, неизвестные унесли «три мешка плат». Он добавил, что после этого происшествия появилось распоряжение гендиректора о сохранности материальных ценностей, с которым ознакомили всех сотрудников. Кроме того, на месте происшествия установили сигнализацию, добавил источник.

Политика
Новости

Суд запретил Аршавину выезд за границу из-за долгов по алиментам

Ведомости
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Бывшему футболисту Сборной России Андрею Аршавину запрещен выезд за пределы страны из-за долга по алиментам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката жены спортсмена Алисы Казьминой. Соответствующее заявление он сделал по итогам заседания Красносельского районного суда Петербурга в рамках бракоразводного процесса супругов.

По его словам, Аршавин не хочет видеть своего ребенка и не выплачивает назначенные алименты в размере 350 000 руб. в месяц. Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2016 г., в феврале 2017 г. у них родилась дочь. До этого Аршавин жил в гражданском браке с телеведущей Юлией Барановской, у них трое детей.

Аршавин родился в Петербурге и начал футбольную карьеру в «Зените». В составе этой команды он трижды становился чемпионом России и один раз – обладателем Суперкубка страны. В сезоне 2008/09 завоевал Кубок УЕФА. В составе сборной России Аршавин в 2008 г. выиграл бронзовые медали чемпионата Европы, а также вошел в символическую сборную ЧЕ-2008 по версии УЕФА и был номинирован на «Золотой мяч».

После этого Аршавин с 2008 по 2013 г. играл за лондонский «Арсенал». В 2012 г. футболист на несколько месяцев был отдан в аренду «Зениту» и в составе петербургской команды завоевал золото чемпионата России. После возвращения из Англии Аршавин вновь оказался в «Зените», затем подписал контракт с «Кубанью». Он завершил игровую карьеру в ноябре 2018 г., после этого работает футбольным экспертом и комментирует футбол на «Матч-ТВ».

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Бизнес
Новости

Налоговая служба США начала проверку в отношении Uber

Ведомости
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Налоговая служба США (IRS) начала проверку налоговой отчетности сервиса вызова такси Uber за 2013 и 2014 гг., говорится в документе, направленном компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Проверки в отношении Uber ведут и другие зарубежные налоговые органы.

Суммы налоговых выплат за 2010–2019 гг. могут быть скорректированы в таких странах, как США, Индия, Бразилия, Нидерланды и Великобритания, уточняется в документе. Компания надеется, что ей хватит резервов, имеющихся в этих юрисдикциях, для дополнительных налоговых выплат, если они потребуются.

Компания отмечает «высокую неопределенность» относительно сроков налоговых проверок. «Имеется объективная возможность, что баланс неучтенных налоговых льгот компании существенно сократится в следующие 12 месяцев», – указывает компания.

Uber – международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с водителем. Компания оказывает услуги более чем в 700 городах в 70 странах, включая Россию. Ранее Uber привлекла свыше $8 млрд в ходе майского IPO, объем которого стал максимальным с момента размещения бумаг Alibaba в 2014 г.

Политика
Новости

Кремль анонсировал встречу Путина с представителями мировых инвестиционных фондов

Ведомости
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Президент России Владимир Путин проведет встречу с членами экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представителями международного инвестиционного сообщества, рассказал журналистам во вторник помощник Путина Юрий Ушаков. Встреча состоится на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится в Петербурге 6–8 июня.

На встрече будут представлены инвестиционные фонды почти из 20 стран, в том числе из Германии, Франции, Японии, Китая, Южной Кореи, Италии и Саудовской Аравии, перечислил Ушаков. Кроме того, приглашено более 40 международных инвесторов, под управлением которых находится капитал свыше $15 трлн, добавил помощник Путина.

Темы беседы Путина с инвесторами Ушаков конкретизировать не стал.

Кроме того, во время ПМЭФ Путин встретится с участниками Второго российско-китайского энергетического форума, анонсировал Ушаков. На встрече будут присутствовать топ-менеджеры более 50 российских и около 60 китайских компаний и концернов, рассказал помощник президента. По его словам, кроме обмена мнениями о развитии сотрудничества в нефтегазовой сфере на этой встрече «будут, естественно, рассматриваться конкретные двухсторонние проекты и инициативы, в том числе и в третьих странах». Предполагается, что на этой встрече выступит не только Путин, но и председатель Китая Си Цзиньпинь – почетный гость ПМЭФ.

Запланированы и традиционные встречи, которые Путин обычно проводит во время ПМЭФ, – встречи с представителями зарубежных информационных агентств и главами крупнейших иностранных компаний, рассказал Ушаков. Встреча с зарубежными журналистами, как обычно, пройдет в формате вопросов и ответов, уточнил он, журналисты смогут задать президенту России вопросы, связанные с внешней и внутренней политикой России. На встрече Путина с руководителями зарубежных компаний ожидается около 70 участников, сказал Ушаков. С ними Путин предполагает обсудить «работу предпринимателей в России, различные вопросы активизации привлечения иностранных инвестиций, создания высокотехнологичных производств и т. д.», добавил помощник президента.

Бизнес
Новости

Россия обжаловала решения Гаагского суда по искам украинских компаний

Ведомости
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Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты», «Стабил» и других украинских компаний из-за Крыма, говорится в сообщении российского Минюста. Ходатайство об отмене арбитражных решений российская сторона подала еще 27 мая. «31 мая суд подтвердил получение заявлений», – уточнили в пресс-службе ведомства.

«В заявлениях об отмене Россия привела развернутые аргументы, которые подтверждают неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений», – добавили в Минюсте. По мнению ведомства, несмотря на то что Крым является суверенной территорией России, суд нижестоящей инстанции обязал Россию нести ответственность в соответствии с нормами двустороннего соглашения между Россией и Украиной. Кроме того, активы истцов, которые украинские компании потеряли в результате присоединения полуострова, были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию. «Арбитражное решение, защищающее такого инвестора, не может быть признано и приведено в исполнение в странах с развитой системой права», – считают в Минюсте.

Постоянный третейский суд в Гааге 12 апреля постановил взыскать $44,4 млн с России в пользу «Укрнафты» из-за потери компанией имущества в Крыму. Помимо этого Россия должна выплатить украинской стороне $5,5 млн процентов, начисленных с 22 апреля 2014 г., и $3,5 млн судебных расходов.

«Укрнафта» является крупнейшей украинской нефтедобывающей компанией. Государственному «Нафтогазу» принадлежит 50% плюс 1 акция компании, еще 42% – в собственности группы компаний, связанных с бывшими акционерами Приватбанка.

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