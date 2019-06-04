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Си Цзиньпин назвал Путина своим самым близким другом среди иностранных коллег

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что с теплотой вспоминает каждую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в совместном интервью ТАСС и «Российской газете» накануне визита в Россию. Он отметил, что с 2013 г. более 30 раз лично встречался с Путиным, регулярно общается с ним по телефону и обменивается письмами. По его словам, с Путиным разговор всегда глубокий по широкому кругу тем.

Он отметил, что отношения с российским лидером основаны на взаимном уважении. Си Цзиньпин также назвал Путина «самым близким и надежным другом» среди других иностранных лидеров. Он также поделился, что часто вспоминает моменты встреч с Путиным: «Беседы в вагоне скоростного поезда, неформальное общение на хоккейной площадке в Тяньцзине, празднование дня рождения господина президента на острове Бали», – перечислил председатель КНР, добавив, что также ценит обмен поздравлениями в канун важных государственных праздников. По его мнению, у действующих лидеров России и Китая «близкие взгляды на мировой процесс», а принятые ими концепции управления государствами во многом сходны.

«На наших плечах лежит историческая миссия национального возрождения», – подчеркнул Си Цзиньпин. Визит лидера КНР в Россию начнется с переговоров 5 июня в Москве и продолжится 6–7 июня мероприятиями на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Всего в рамках его визита будет подписано не менее 30 документов, говорил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Си Цзиньпин встретится с Путиным 5 июня, а затем пообщается с членами российского правительства. В числе прочего на 5 июня запланировано официальное объявление о закрытии сделки по созданию совместного предприятия Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), китайского ритейлера Alibaba, Mail.ru Group и «Мегафона».