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США предложили Турции определиться с покупкой российских С-400 до конца недели

Ведомости
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Турецкому правительству до конца недели придется сделать выбор между российским и американским вооружением, заявила представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью телеканалу CNBC. Она пояснила, что речь идет о российских зенитно-ракетных комплексах С-400 и истребителях F-35. По ее словам, ситуация, когда Турция приобретает вооружение у США и России одновременно, недопустима. Если Турция не откажется от договоренностей с Россией, то потеряет истребители, о поставке которых ранее договорилась с США, добавила чиновница.

В конце 2017 г. Россия и Турция договорились о поставке комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд. До этого Турция также заказала у США партию бомбардировщиков F-35. В общей сложности Турция в рамках контракта на $10 млрд была намерена получить от США 100 истребителей F-35.

В этом году США в рамках достигнутых договоренностей должны были передать Турции первый самолет, но этого так и не произошло. Американские власти осудили сотрудничество Турции и России по поставкам вооружения. Также Вашингтон прекратил поставки Анкаре оборудования для F-35 и обучение турецких пилотов.

С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. F-35 — многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения.

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Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Ведомости
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Deutsche Bank конфисковал золото, принадлежащее Венесуэле, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными. Как отмечает Bloomberg, Венесуэла перестала исполнять условия соглашения — не выплачивала проценты за пользование кредитом. В результате банк решил досрочно прекратить действие соглашения (оно истекало в 2021 г.) и конфисковать золото. 

Представители Deutsche Bank отказались комментировать ситуацию. А представители Центрального банка Венесуэлы не предоставили своей позиции к моменту публикации материала.

Представители оппозиции по главе со своим лидером, председателем парламента Хуаном Гуайдо параллельно попросили Deutsche Bank вывести $120 млн долларов на счета, доступ к которым не будет доступен президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, также сообщил Bloomberg. Эта сумма, по мнению оппозиционеров, отражает разницу в цене венесуэльского золота с момента его приобретения до текущего уровня. «Мы ведем переговоры с Deutsche Bank об условиях, в соответствии с которыми разница, причитающаяся центральному банку страны, будет выплачиваться законному правительству Венесуэлы», — цитирует агентство Хосе Игнасио Эрнандеса, одного из политиков, ставших на сторону Гуайдо.

В конце января 2019 г. в Венесуэле состоялись президентские выборы, на которых победил действующий президент Николас Мадуро. Парламент не признал итогов голосования. Председатель парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Российские власти поддержали режим Мадуро. США, страны Европы и государства Латинской Америки признали Гуайдо.

В апреле Reuters сообщал, что с начала года золотовалютные резервы венесуэльского Центробанка сократились на 30 т. В апреле в хранилищах оставалось около 100 т золота на сумму более чем $4 млрд.

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Экономика
Новости

Всемирный банк в третий раз за год понизил оценку роста ВВП России

Ведомости
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Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г.  По прогнозам ВБ,  темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций». При этом прогнозы по темпам роста ВВП на 2020-2012 гг. остались неизменными — на уровне 1,8%.

Авторы доклада объясняют такую динамику прежде всего сокращением добычи нефти, ужесточением денежно-кредитной политики и повышением НДС в России. В начале 2019 г. деловая активность в отраслях промышленности России упала — такими были последствия сокращения нефтедобычи в рамках договоренностей стран ОПЕК, говорят во Всемирном банке. Повышение НДС снизило объемы розничных продаж, а нестабильность текущей политической ситуации в России не привлекает частных инвесторов, отмечается в докладе.

Несмотря на ужесточение международных экономических санкций против России и давление на финансовые рынки, российская экономика в прошлом году выросла на рекордные 2,3%, говорится в докладе Всемирного банка. По мнению экспертов ВБ, российскую экономику в 2018 г. поддержал рост цен на нефть, чистый экспорт, а также развитие проектов в области строительства и энергетики, проведение Чемпионата мира по футболу.

Это не первое понижение прогноза Всемирного банка по росту ВВП России в 2019 г. В апреле он был снижен до 1,4% по сравнению с 1,5%, которые ожидали эксперты в январе 2019 г. Главным фактором, который способен повлиять на профицит российского бюджета, эксперты ВБ назвали тогда высокие цены на нефть. Но в среднесрочной перспективе цены могут снижаться, а настроение на финансовых рынках ухудшаться, предупредил Всемирный банк.  Также в перспективе против России могут быть расширены санкции. Эти ожидания стали еще одной причиной пересмотра оценки Всемирного банка в апреле. 

В январе 2019 г. Всемирный банк также обновил прогнозы по росту ВВП в России в сторону понижения: тогда эксперты ВБ заявили, что в 2019 г. российская экономика вырастет на 1,5% вместо 1,8%, ожидавшихся ранее.

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Зеленский призвал противодействовать строительству «Северного потока – 2»

Ведомости
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Украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе призвал противодействовать строительству российского газопровода «Северный поток – 2», сообщает «Интерфакс-Украина».

Журнал Foreign Policy и Bloomberg в середине мая сообщили, что американские сенаторы подготовили законопроект о санкциях против европейских компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Министр энергетики США Рик Перри также утверждал, что Вашингтон планирует ввести санкции против компаний, связанных с «Северным потоком – 2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь утверждал, что в Кремле не опасаются санкций США, поскольку они уже вряд ли помешают финансированию и запуску проекта «Северный поток – 2». Он также подчеркивал, что газопровод не имеет отношения к политике и призван обеспечить энергетическую безопасность Европы. В проекте участвует целая группа международных компаний, добавлял представитель Кремля. Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно заявляла о необходимости строительства «Северного потока – 2» из-за планов ФРГ по отказу от атомной и угольной энергетики.

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», две нитки которого должны соединить Россию и Германию. Его проектная мощность – 55 млрд куб. м в год. Предполагается, что газопровод достроят к концу года.

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Политика
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В Раду внесли законопроект о конфискациях у жителей Донбасса с паспортами России

Ведомости
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На Украине предложили конфисковывать имущество у жителей Донбасса, получивших российские паспорта. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Верховной рады Украины депутат Олег Мусий.

Текст инициативы и пояснительная записка к нему пока не опубликованы.

Президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получить российское гражданство в упрощенном порядке. Он объяснил это решение гуманитарными целями. Российский президент подчеркивал, что у Москвы нет желания создавать проблемы для новой украинской власти, но Россия не может терпеть ситуацию, при которой жители Донбасса лишены гражданских прав.

МИД Украины назвал этот шаг России продолжением агрессии и призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта. Кроме того, Киев пожаловался на указ Путина в Совет Безопасности ООН. Германия и Франция осудили решение российского президента и заявили, что оно противоречит минским договоренностям. В начале июня МВД России сообщило, что получило несколько тысяч заявлений о получении российского гражданства от жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Они будут рассмотрены в течение трех месяцев.

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Политика
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Си Цзиньпин назвал Путина своим самым близким другом среди иностранных коллег

Ведомости
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Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что с теплотой вспоминает каждую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в совместном интервью ТАСС и «Российской газете» накануне визита в Россию. Он отметил, что с 2013 г. более 30 раз лично встречался с Путиным, регулярно общается с ним по телефону и обменивается письмами. По его словам, с Путиным разговор всегда глубокий «по широкому кругу тем».

Он отметил, что отношения с российским лидером основаны на взаимном уважении. Си Цзиньпин также назвал Путина «самым близким и надежным другом» среди других иностранных лидеров. Он также поделился, что часто вспоминает моменты встреч с Путиным: «Беседы в вагоне скоростного поезда, неформальное общение на хоккейной площадке в Тяньцзине, празднование дня рождения господина президента на острове Бали», – перечислил председатель КНР, добавив, что также ценит обмен поздравлениями в канун важных государственных праздников. По его мнению, у действующих лидеров России и Китая «близкие взгляды на мировой процесс», а принятые ими концепции управления государствами во многом сходны.

«На наших плечах лежит историческая миссия национального возрождения», – подчеркнул Си Цзиньпин. Визит лидера КНР в Россию начнется с переговоров 5 июня в Москве и продолжится 6–7 июня мероприятиями на Петербургском международном экономическом форуме. Всего в рамках его визита будет подписано не менее 30 документов, говорил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Си Цзиньпин встретится с Путиным 5 июня, а затем пообщается с членами российского правительства. В числе прочего на 5 июня запланировано официальное объявление о закрытии сделки по созданию совместного предприятия Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), китайского ритейлера Alibaba, Mail.ru Group и «Мегафона».

Бизнес
Новости

ФАС разрешила Alibaba, «Мегафону», Mail.ru и РФПИ создать совместное предприятие

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство о создании совместного предприятия Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba, Mail.ru Group и «Мегафона», сообщают агентства «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

По словам источников агентств, объявление о закрытии сделки запланировано на 5 июня во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Собеседник, близкий к одной из сторон сделки, подтвердил «Ведомостям», что участники сделки планируют объявить о ее закрытии завтра. Представители Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ от комментариев отказались. В Alibaba не ответили на запрос. «Ведомости» ожидают комментария от ФАС.

Рамочное соглашение о создании СП китайского гиганта Alibaba, РФПИ, Mail.ru Group и «Мегафона» было подписано осенью 2018 г. Участники СП внесут в него капитал и активы. РФПИ получит 13% AliExpress Russia, «Мегафон» – 24%, продав группе Alibaba 10% в Mail.ru Group. Последняя внесет в СП площадку для покупок у китайских продавцов Pandao и деньги, получив 15% AliExpress Russia.

Сколько именно вложит каждая сторона в денежном выражении, участники сделки не раскрывали. Источник «Ведомостей», близкий к сделке, осенью прошлого года говорил, что РФПИ вложит в СП до $300 млн. Если это так, то все СП можно оценить в $2,3 млрд.

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Политика
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«ОВД-инфо» сообщило о задержании активистов возле станции Шиес в Архангельской области

Ведомости
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Возле станции Шиес в Архангельской области, где ведется строительство мусорного полигона, задержали не менее семи экоактивистов, сообщает «ОВД-инфо». При этом «Интерфакс» и «МБХ-медиа» сообщили о задержании девяти участников акции протеста. В УМВД Архангельской области изданиям не комментируют ситуацию.

Осенью прошлого года правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявили о намерении создать экотехнопарк «Шиес». Было подписано соответствующее инвестсоглашение. Предполагается, что Москва будет свозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать и сортировать их, сжимать в брикеты, оборачивать пленкой, а затем отправлять по железной дороге в Шиес Ленского района Архангельской области. Отходы будут накапливать, а позже землю рекультивируют. Капитальные вложения оценивались в 10,5 млрд руб. Власти обещали жителям Архангельской области 500 рабочих мест со средней зарплатой 44 000 руб. и более 900 млн руб. поступлений в бюджет за шесть лет.

В середине мая президент Владимир Путин на медиафоруме ОНФ удивился строительству мусорного полигона возле жилых поселков в Архангельской области. Путин призвал решать вопрос с учетом мнения жителей населенных пунктов, рядом с которыми строится такой объект. По его словам, Москва стала «зарастать мусором», но власти не должны создавать проблем в других регионах. Власти столицы с 15 июня пообещали остановить подготовку к возведению мусорного полигона.

Тем не менее экологи-активисты продолжают выходить к месту предполагаемого строительства для выражения протеста. 27 мая семеро экологов пострадали в ходе конфликта с сотрудниками ЧОП «Гарант безопасности» вблизи стройки на станции Шиес.

Как в регионах прошла акция «Россия – не помойка!»

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Политика
Новости

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией, сообщает «Интерфакс-Украина». «Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», – сказал Зеленский по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Украинский президент заметил, что хочет дать новый импульс участия Украины в альянсе, поскольку российская агрессия «остается вызовом». «Мы надеемся восстановить диалог Украина – НАТО на уровне глав государств, правительств и министров обороны», – добавил он. Зеленский отметил, что сначала Украине необходимо провести реформы, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

Ранее Зеленский исключал возможность переговоров с Россией. 30 мая заместитель руководителя администрации нового президента Украины Вадим Пристайко допустил возможность проведения телефонного разговора Зеленского с Путиным. Но не уточнил, когда он может состояться. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры Путина и Зеленского могут пройти в рамках нормандского формата: «Эти вопросы рассматриваются. Вместе с тем такая встреча требует подготовки и требует завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине».

В апреле, еще до инаугурации Зеленского, российский президент на пресс-конференции в Пекине ответил на вопрос о возможных переговорах с президентом Украины. «Владимир Зеленский – не Господь Бог и не возведен в ранг святых, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – говорил Путин, отвечая на вопрос журналиста, что бы он сказал избранному президенту Украины, когда «предстанет» перед ним. Тогда Путин не исключил встречи с Зеленским. По словам президента, он бы хотел обсудить с ним, как тот собирается закончить конфликт в Донбассе.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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Бизнес
Новости

«Транснефть» ответила на заявление Сечина об ущербе от остановки «Дружбы»

Ведомости
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«Транснефть» опровергла информацию о замещении российской нефти на рынках Европы. «Заявление о вытеснении и замещении российской нефти не соответствует действительности», – говорится в сообщении компании в ответ на критику инцидента на трубопроводе «Дружба» со стороны главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.

В своем выступлении на годовом собрании акционеров «Роснефти» Сечин заявил, что инцидент на трубопроводе «Дружба» негативно сказался на всей отрасли и повлиял на стабильность поставок российского сырья в Западную Европу.

Как указывает «Транснефть», всего в систему за пять месяцев текущего года было принято на 2,2 млн т нефти больше, чем за тот же период 2018 г. Экспорт в дальнее зарубежье по системе «Транснефти» увеличился на 3,1 млн т. Таким образом, замещения поставок нефти из России другими поставщиками не произошло. При этом «Транснефть» указывает, что в течение 2019 г. «Роснефть» не в полном объеме распределяет нефть, сдаваемую в систему магистральных нефтепроводов. К примеру, в январе 2019 г. количество не оформленной маршрутными поручениями нефти составило 570 000 т, а в апреле превышало уже 1 млн т. «Более миллиона тонн нераспределенной нефти этой компании в системе магистральных нефтепроводов не только усугубляют ситуацию с размещением ресурсов, но и в значительной степени влияют на сокращение приема нефти от других производителей», – заявили в «Транснефти». Также она упрекнула «Роснефть» в том, что последняя вносит произвольные изменения объемов поставок нефти для переработки. В целом по всем заводам «Роснефти» поставка нефти за 5 месяцев текущего года сократилась на 1,9 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., следует из ответа «Транснефти»

«Транснефть» в связи с ограничениями транспортировки по трубопроводу «Дружба» перераспределяет объемы в направлении экспортных терминалов. На июнь 2019 г. графиком отгрузки в портах для «Роснефти» предусмотрено в Новороссийске к плановым 880 000 т дополнительно 130 100 т; в Приморске – к плановым 1,5 млн т еще 370 000 т; в порту Усть-Луга – к 1 млн т еще 300 000 т и в Козьмино – к 100 000 т добавка в 75 000 т. В итоге трубная российская нефть замещается на российскую же, но доставляемую морским путем, отметили в компании. В «Транснефти» также призвали специалистов «Роснефти» «более тщательно и объективно» готовить информацию для публичных выступлений своего руководителя.

19 апреля загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть Urals по «Дружбе» попала на белорусский НПЗ в Мозыре. 24 апреля Польша и другие страны прекратили ее прокачку. Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу».

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Политика
Новости

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

Ведомости
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Президент Владимир Путин потребовал установить, как на заводе «Кристалл» в Дзержинске устранялись недостатки, выявленные еще до серии взрывов. Об этом президент сказал на совещании с членами правительства, расшифровка встречи есть на сайте Кремля. «Что наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва? Надо посмотреть это внимательно», – отметил Путин. Он пообещал обратиться в прокуратуру с этим вопросом.

Руководитель МЧС Евгений Зиничев сообщил Путину, что на предприятии еще в апреле были найдены нарушения требований противопожарной безопасности после подобного ЧП. Он подчеркнул, что их должны были устранить до 28 августа.

Серия взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла 1 июня. Взрывной волной были выбиты окна в жилых домах, расположенных в радиусе 3 км от предприятия. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По мнению следствия, причиной взрывов могли стать нарушения технологического процесса.

Зиничев сообщил, что в результате взрывов было разрушено пять зданий и повреждены еще 54 строения. Всего, по его словам, были выбиты стекла в 628 жилых домах и 87 социальных объектах. Пострадали почти 90 человек, 18 из них госпитализированы.

Последствия взрывов на заводе в Дзержинске. Фотографии

Бизнес
Новости

РКК «Энергия» рассказала о проникновении неизвестных на ее территорию

Ведомости
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Группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе».

Пресс-секретарь РКК «Энергия» Владимир Устименко подтвердил факт «незаконного проникновения посторонних лиц» на территорию госоркпорации. Он отметил, что все материалы по этому происшествию переданы в МВД России. Детали и размер ущерба Устименко назвать отказался.

Как рассказал источник РБК, проникновение было зафиксировано камерами наблюдения. Оно произошло в первые майские праздники – в период с 1 по 5 мая, сообщил собеседник издания. По его словам, были украдены электронные платы для космической техники, в том числе швейцарские приборы и модуль, который предназначен для того, чтобы обеспечивать российский сегмент МКС электроэнергией.

По словам собеседника издания, неизвестные унесли «три мешка плат». Он добавил, что после этого происшествия появилось распоряжение гендиректора о сохранности материальных ценностей, с которым ознакомили всех сотрудников. Кроме того, на месте происшествия установили сигнализацию, добавил источник.

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