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США предложили Турции определиться с покупкой российских С-400 до конца недели

Турецкому правительству до конца недели придется сделать выбор между российским и американским вооружением, заявила представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью телеканалу CNBC. Она пояснила, что речь идет о российских зенитно-ракетных комплексах С-400 и истребителях F-35. По ее словам, ситуация, когда Турция приобретает вооружение у США и России одновременно, недопустима. Если Турция не откажется от договоренностей с Россией, то потеряет истребители, о поставке которых ранее договорилась с США, добавила чиновница.

В конце 2017 г. Россия и Турция договорились о поставке комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд. До этого Турция также заказала у США партию бомбардировщиков F-35. В общей сложности Турция в рамках контракта на $10 млрд была намерена получить от США 100 истребителей F-35.

В этом году США в рамках достигнутых договоренностей должны были передать Турции первый самолет, но этого так и не произошло. Американские власти осудили сотрудничество Турции и России по поставкам вооружения. Также Вашингтон прекратил поставки Анкаре оборудования для F-35 и обучение турецких пилотов.

С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. Она предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. F-35 — многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения.