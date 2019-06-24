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В России появится стратегия военно-технического сотрудничества

В России появится стратегия военно-технического сотрудничества. Ее проект в понедельник, 24 июня, обсудила комиссия по военно-техническому сотрудничеству во главе с президентом страны, говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее такого документа не было, его разработка объясняется изменившимися после введения санкций условиями, в которых находится экспорт российских вооружений, говорят два федеральных чиновника.

Открывая заседание комиссии, президент Владимир Путин заявил, что финансовые показатели экспорта в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) приблизились к $16 млрд. За первые пять месяцев текущего года позитивная динамика сохраняется, отметил президент.

«Финансовые показатели экспорта ВТС увеличиваются уже четвертый год подряд», – отметил президент. Валютная выручка от экспорта продукции военного назначения увеличилась на 45%, портфель заказов достиг рекордного значения – почти $54 млрд, добавил он. Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений, считает Путин.

Глава государства также заявил, что благодаря последовательной реализации решений, принятых в прошлом году, перевыполнен план поставок за границу товаров военного назначения на 2%.

Во время Петербургского международного экономического форума гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что экспорт вооружения и военной техники Россией в 2018 г. составил $13,7 млрд. «Мы особо и гнать не хотим, но есть и определенные сдерживающие моменты, которые не позволяют нам резко увеличивать объем», – комментировал он финансовые показатели.