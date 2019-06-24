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В России появится стратегия военно-технического сотрудничества

Ведомости
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В России появится стратегия военно-технического сотрудничества. Ее проект в понедельник, 24 июня, обсудила комиссия по военно-техническому сотрудничеству во главе с президентом страны, говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее такого документа не было, его разработка объясняется изменившимися после введения санкций условиями, в которых находится экспорт российских вооружений, говорят два федеральных чиновника.

Открывая заседание комиссии, президент Владимир Путин заявил, что финансовые показатели экспорта в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) приблизились к $16 млрд. За первые пять месяцев текущего года позитивная динамика сохраняется, отметил президент.

«Финансовые показатели экспорта ВТС увеличиваются уже четвертый год подряд», – отметил президент. Валютная выручка от экспорта продукции военного назначения увеличилась на 45%, портфель заказов достиг рекордного значения – почти $54 млрд, добавил он. Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений, считает Путин.

Глава государства также заявил, что благодаря последовательной реализации решений, принятых в прошлом году, перевыполнен план поставок за границу товаров военного назначения на 2%.

Во время Петербургского международного экономического форума гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что экспорт вооружения и военной техники Россией в 2018 г. составил $13,7 млрд. «Мы особо и гнать не хотим, но есть и определенные сдерживающие моменты, которые не позволяют нам резко увеличивать объем», – комментировал он финансовые показатели.

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Премьер Франции допустил отмену санкций против России

Ведомости
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Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».

Экономические отношения России и Франции продолжают жить, несмотря на санкции, отметил Филипп. По его словам, Франция хотела бы предложить России свое взаимодействие при реализации нацпроектов и выйти за рамки исторически сложившихся сфер партнерства.

Филипп подчеркнул, что французские компании привержены российскому рынку. Предположения о сокращении российско-французского взаимодействия не соответствуют действительности, добавил он.

Евросоюз 20 июня продлил на полгода экономические санкции против России и на год санкции за присоединение Крыма. Лидеры стран, входящих в союз, приняли это решение единогласно. В ЕС заявили, что занимают твердую позицию в вопросах целостности Украины и не признают присоединения полуострова к России.

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Политика
Новости

Более 70 человек пострадали из-за взрыва на складе боеприпасов в Казахстане

Ведомости
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В Казахстане в результате взрыва на складе боеприпасов пострадал 71 человек, сообщил глава национального центра экстренной медицины Биржан Оспанов, передает «Казинформ». Из них 23 самостоятельно обратились к врачам, 48 доставлены в клиники Шымкента и Ордабасы.

Еще один человек погиб, в его автомобиль попал снаряд, уточнил в ходе брифинга глава Туркестанской области Умирзак Шукеев.

По информации минобороны Казахстана, 24 июня на одном из арсеналов, расположенном рядом с гордом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание. Оно привело к разрыву части боеприпасов.

В связи со взрывом была объявлена чрезвычайная ситуация, жителей Арыси эвакуируют. Президент Касым-Жомарт Токаев вылетел в Туркестанскую область, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.

Политика
Новости

Бойко-Великий попросил Титова помочь ему выйти из СИЗО

Ведомости
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Обвиняемый в многомиллионной растрате средств банка «Кредит-экспресс» Василий Бойко-Великий попросил уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова обратить внимание на расследование дела против него и поспособствовать избранию более мягкой меры пресечения, передает ТАСС со ссылкой на адвоката предпринимателя Алексея Аверьянова. По его словам, защита обжаловала арест бизнесмена и настаивает на избрании для бизнесмена меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

По словам адвоката, Бойко-Великий считает обвинение необоснованным, а задержание расценивает как создание «условий для отъема бизнеса». 20 июня суд принял решение о заключении бизнесмена под арест до 19 августа 2019 г. В пресс-службе бизнес-омбудсмена сообщили «Ведомостям», что по состоянию на 24 июня 2019 г. официального обращения от Бойко-Великого или его представителей в аппарат Титова не поступало.

По версии следствия, с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка «Кредит-экспресс» Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.). Как сообщали в СК, по делу задержаны семеро подозреваемых в соучастии, им предъявили обвинения в растрате денежных средств, совершенной организованной группой.

Кабанова и Чуева были отправлены в СИЗО, как и Бойко-Великий, для остальных фигурантов дела судом был предусмотрен домашний арест сроком на два месяца.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-экспресс» в мае прошлого года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка. Бойко-Великому и его семье принадлежит ОАО «Вашъ финансовый попечитель». Через эту компанию они владеют 10% в уставном капитале банка «Кредит-экспресс».

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Политика
Новости

МВД Грузии отстранило от работы 10 полицейских за разгон митинга в Тбилиси

Ведомости
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Десять полицейских отстранены от работы в рамках расследования о возможном превышении полномочий во время разгона протестующих в Тбилиси, сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на и. о. директора департамента центральной криминальной полиции Грузии Мамука Челидзе. В ведомстве добавили, что в отношении двоих правоохранителей устанавливают признаки уголовного преступления.

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля из соображений безопасности. Позже Минтранс сообщил о запрете грузинским авиакомпаниям осуществлять рейсы в Россию с этой же даты. Российским туроператорам рекомендовано отказаться от продажи туров в Грузию.

Ограничения на полеты были введены после митингов у здания грузинского парламента в Тбилиси. Первый митинг начался 20 июня после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия. Из-за этого местные оппозиционеры остановили заседание ассамблеи и потребовали от представителей российской делегации покинуть зал. В адрес российских делегатов начали поступать угрозы, и они покинули страну раньше намеченного срока.

Митинг перерос в столкновения с полицией, в результате которых пострадали не менее 240 человек, 305 человек были задержаны за нарушение общественного порядка. На следующий день акции протеста продолжились, но участники митинга требовали в числе прочего отставки руководителя МВД страны Георгия Гахарии. Российские власти заявили о намерении вывезти в целях безопасности всех российских туристов из Грузии. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, возобновление авиаперевозок из России в Грузию возможно после возвращения ситуации в этой стране в нерусофобское русло.

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Политика
Новости

Трамп призвал импортеров нефти самим защищать свои суда в Ормузском проливе

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп в Twitter призвал страны, провозящие нефть через Ормузский пролив, самостоятельно заниматься защитой своих судов. Он подчеркнул, что сейчас это делают Соединенные Штаты, не получая никакой компенсации взамен.

По словам Трампа, Китай импортирует 91% нефти через Ормузский пролив, а Япония – 62% и многие другие страны также возят нефть через пролив. «Все эти страны должны сами защищать свои суда на этом пути, который всегда был опасен», – заявил он.

В середине июня в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению два танкера. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Позже оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ. США возложили ответственность за инцидент на Иран. Их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.

В мае МИД ОАЭ также сообщил о «вредительских актах» против четырех танкеров в Оманском заливе вблизи территориальных вод ОАЭ. Позже стало известно, что один из них принадлежит ОАЭ, еще один – Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.

Выбор редактора
Авто
Новости

Fiat Chrysler и Renault могут возобновить переговоры о слиянии

Ведомости
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В Японии на этой неделе состоятся две встречи, от результата которых будет зависеть, станет ли ситуация для слияния Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Renault более благоприятной. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, близких к французской компании и ее партнеру по альянсу Nissan.

Сначала во вторник, 25 июня, состоится ежегодное собрание акционеров Nissan, на котором инвесторы проголосуют по поводу изменений в составе директоров компании. Если большинство мест в нем займут независимые члены, Nissan может стать более открыта по отношению к слиянию FCA и Renault, надеется французская компания. Затем на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ перед саммитом «большой двадцатки» в Осаке. Ожидается, что они обсудят отношения Renault и Nissan, которые стали напряженными после ареста бывшего руководителя альянса Карлоса Гона в Японии в ноябре 2018 г. по обвинениям в финансовых махинациях, пишет WSJ со ссылкой на французского чиновника.

Топ-менеджеры всех трех компаний по-прежнему считают, что сделку можно осуществить, утверждают источники издания. Хотя они предупреждают, что условия каждой из сторон могут помешать возобновлению переговоров. В начале июня FCA отозвал предложение о слиянии с Renault, объяснив это «нынешними политическими условиями» во Франции. Дело в том, что французское правительство, которому принадлежит 15% акций Renault, просило предоставить ему дополнительное время на раздумья, чтобы убедиться, что сделка не будет угрожать альянсу компании с Nissan. По словам источников WSJ, после прекращения переговоров председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар продолжил общаться с занимающим аналогичную должность в FCA Джоном Элканном, хотя они больше не говорили о сделке. Элканну нужны гарантии, что правительство Франции не попытается снова активно влиять на переговоры.

Что касается Nissan, то японская компания не хочет, чтобы ее позиции в альянсе ослабли после слияния. Сейчас ей принадлежит 15% неголосующих акций Renault, в то время как французской компании – 43,4% акций Nissan. По словам близких к японской компании людей, она может поддержать слияние, если Renault согласится значительно уменьшить свою долю в ней.

FCA в конце мая предложила Renault слияние, в результате которого у их акционеров было бы по 50% в объединенной компании. Сделка привела бы к созданию третьего по величине в мире автопроизводителя с суммарными продажами около 8,7 млн автомобилей в год. По оценкам FCA, синергия от слияния превышала бы 5 млрд евро в год.

Бизнес
Новости

Компания Ротенберга реконструирует трассу М1 до границы с Белоруссией

Ведомости
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Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга выиграла тендер госкомпании «Автодор» на строительство и реконструкцию участка автомобильной дороги М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией на 31 млрд руб., следует из материалов на сайте госзакупок. Первым на это обратил внимание РБК.

Согласно документации контракт предусматривает реконструкцию участка дороги на 33–84-м км в Московской области, а затем его эксплуатацию на платной основе. «Мостотрест» предложил выполнить работы за 30,82 млрд руб., в то время как начальная стоимость контракта составила почти 30,98 млрд руб. Информация о предусмотренных тарифах в конкурсной документации отсутствует.

В данный момент участок трассы «новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М1 «Беларусь» Москва – Минск» протяженностью 18,5 км является платным. На нем разрешено ехать со скоростью 90 км/ч. Дневной тариф – от 350 руб. для легкового автомобиля до 1120 руб. для грузовика или автобуса с прицепом, ночной тариф – от 20 руб. Оператором этого платного участка является компания «Новое качество дорог», принадлежащая УК «Лидер».

Автомобильная трасса М1 «Беларусь» в России проходит по территории Московской и Смоленской областей. Протяженность действующей дороги М1 – почти 450 км.

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Политика
Новости

Под Волоколамском нашли незаконную свалку

Ведомости
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Полиция и подмосковные власти нашли незаконную свалку в карьере Тимково под Волоколамском. Об этом РБК сообщил источник, близкий к властям Московской области, и подтвердил советник главы Волоколамского городского округа Артем Любимов.

Карьер принадлежит ООО «Промуголь», рассказал Любимов. У нее есть лицензия на добычу песка и грунта, но лицензии на переработку отходов у компании нет. «Промуголь» сейчас проходит процедуру банкротства.

По словам источника издания, в карьере нашли строительные и твердые коммунальные отходы предположительно четвертого-пятого классов опасности. На территории незаконной свалки работала специальная техника – экскаватор, бульдозер и «МАЗ». Правоохранительные органы арестовали технику.

Класс опасности отходов будет устанавливать минэкологии региона, отметил Любимов. Ведомство рассчитает ущерб и передаст свою оценку правоохранительным органам для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Сейчас проводится проверка по ст. 247 УК России (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

В прошлом году жители Волоколамского района провели несколько митингов с требованием закрытия мусорного полигона «Ядрово». Там произошел выброс свалочного газа, после чего в больницу попали несколько десятков детей.

Технологии
Новости

Прямую линию с Путиным посмотрело минимальное с 2011 года количество зрителей

Ведомости
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Количество зрителей, посмотревших прямую линию с президентом Владимиром Путиным, составило в 2019 г. 5,3 млн человек, свидетельствуют данные Mediascope.

Это минимальный показатель с 2011 г., когда мероприятие, которое тогда называлось «Разговор с Владимиром Путиным», посмотрели 4 млн человек. В 2012 г. прямая линия не проводилась, а в 2013 г. число зрителей составило почти 6 млн.

Наибольшее количество зрителей было у прямой линии в 2015 г. – 8,3 млн. После этого показатель начал падать.

Прямая линия с Путиным в этом году прошла 20 июня. Она транслировалась «Первым каналом», «Россией 1», «Россией 24», НТВ, телеканалом «Мир», «Москва-24» и «Телеканалом 360». Длилось мероприятие четыре часа.

На какие вопросы не ответил Путин во время прямой линии

Технологии
Новости

Роман Бабаян стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва»

Ведомости
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Журналист Роман Бабаян стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва» вместо ушедшего из жизни Сергея Доренко. Об этом Бабаян сообщил в своем Telegram-канале. «Я принял это предложение и благодарен тем, кто в меня верит», – заявил журналист. По его словам, Доренко сделал эту станцию самым ярким радио страны, поэтому принимать такой пост после Доренко – отдельный вызов.

«Вместе с людьми, работавшими на станции с Доренко, каждый день мы будем делать все, чтобы станция становилась еще ярче», – пообещал Бабаян.

Журналисту 51 год. Он много лет готовил репортажи для ВГТРК и «Первого канала», работал в горячих точках и был политическим обозревателем. С 2009 г. является ведущим программы «Право голоса» на ТВЦ, в 2017 г. стал лауреатом премии ТЭФИ. Бабаян баллотировался в Госдуму по списку «Справедливой России» в 2016 г., но не был избран. В 2019 г. он подал документы для выдвижения кандидатом на выборы в Мосгордуму. Он выдвинулся по округу №5 (Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино), где также баллотируется экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Выборы в столичный парламент пройдут 8 сентября.

Радиостанция «Говорит Москва» осталась без главного редактора, когда в возрасте 59 лет погиб журналист Сергей Доренко. Это произошло 9 мая, радиоведущий ехал на мотоцикле и почувствовал себя плохо. Причиной смерти стал разрыв аорты. Прощание с журналистом состоялось на Троекуровском кладбище. После этого его тело было кремировано.

Доренко основал радиостанцию «Говорит Москва» в 2014 г., переформатировав станцию Ru.fm. Это одна из немногих разговорных радиостанций, которые сохранили вещание в России. Доренко был на станции главным редактором, а также вел утреннее шоу. Дневная аудитория радиостанции – более 360 000 человек, сообщалось в отчете Mediascope с января по март 2019 г.

Каким был Сергей Доренко. Фотографии

Политика
Новости

Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2020 года

Ведомости
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Президент Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго до 31 декабря 2020 г., соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Россия запретила импорт отдельных видов продовольствия из США, Евросоюза, Австралии, Канады и Норвегии в 2014 г. в ответ на санкции из-за присоединения Крыма. Позже эмбарго было расширено и на ряд других стран, поддержавших антироссийские санкции, включая Украину. Под запрет попали, в частности, поставки мяса, рыбы, молочной продукции, фруктов, орехов и т. д. Конкретный перечень продукции, попавшей под эмбарго, определен правительством. Последний раз эмбарго продлевалось до конца 2019 г.

В марте Путин отмечал, что продуктовые санкции нанесли вред и российской экономике, и бизнесу европейских стран. Он также заявил, что если европейские санкции будут сняты, то и Россия вынуждена будет снять ответные меры, поскольку не будет изначальных причин, по которым они были введены. Он выразил уверенность, что такой подход может не понравиться российским сельхозпроизводителям, которые привыкли вести бизнес в условиях продуктовых санкций.

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