Премьер Франции допустил отмену санкций против России

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Fiat Chrysler и Renault могут возобновить переговоры о слиянии

В Японии на этой неделе состоятся две встречи, от результата которых будет зависеть, станет ли ситуация для слияния Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Renault более благоприятной. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, близких к французской компании и ее партнеру по альянсу Nissan.

Сначала во вторник, 25 июня, состоится ежегодное собрание акционеров Nissan, на котором инвесторы проголосуют по поводу изменений в составе директоров компании. Если большинство мест в нем займут независимые члены, Nissan может стать более открыта по отношению к слиянию FCA и Renault, надеется французская компания. Затем на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ перед саммитом «большой двадцатки» в Осаке. Ожидается, что они обсудят отношения Renault и Nissan, которые стали напряженными после ареста бывшего руководителя альянса Карлоса Гона в Японии в ноябре 2018 г. по обвинениям в финансовых махинациях, пишет WSJ со ссылкой на французского чиновника.

Топ-менеджеры всех трех компаний по-прежнему считают, что сделку можно осуществить, утверждают источники издания. Хотя они предупреждают, что условия каждой из сторон могут помешать возобновлению переговоров. В начале июня FCA отозвал предложение о слиянии с Renault, объяснив это «нынешними политическими условиями» во Франции. Дело в том, что французское правительство, которому принадлежит 15% акций Renault, просило предоставить ему дополнительное время на раздумья, чтобы убедиться, что сделка не будет угрожать альянсу компании с Nissan. По словам источников WSJ, после прекращения переговоров председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар продолжил общаться с занимающим аналогичную должность в FCA Джоном Элканном, хотя они больше не говорили о сделке. Элканну нужны гарантии, что правительство Франции не попытается снова активно влиять на переговоры.

Что касается Nissan, то японская компания не хочет, чтобы ее позиции в альянсе ослабли после слияния. Сейчас ей принадлежит 15% неголосующих акций Renault, в то время как французской компании – 43,4% акций Nissan. По словам близких к японской компании людей, она может поддержать слияние, если Renault согласится значительно уменьшить свою долю в ней.

FCA в конце мая предложила Renault слияние, в результате которого у их акционеров было бы по 50% в объединенной компании. Сделка привела бы к созданию третьего по величине в мире автопроизводителя с суммарными продажами около 8,7 млн автомобилей в год. По оценкам FCA, синергия от слияния превышала бы 5 млрд евро в год.