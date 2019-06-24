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Трамп объявил о введении санкций против лидера Ирана

США вводят санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, передает Bloomberg.

США ограничат доступ Хаменеи к финансовым ресурсам. Санкции также коснутся членов администрации иранского лидера. Они будут введены против восьми командиров военно-морских сил, аэрокосмических и сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции, уточняется в заявлении минфина США.

На прошлой неделе иранские военные сбили американский беспилотник. В Иране заявили, что американский дрон пересек воздушное пространство Ирана. США утверждают, что он находился в международном воздушном пространстве.

После инцидента Трамп распорядился нанести удары по нескольким объектам в Иране, но в последний момент изменил свое решение. По словам президента США, в результате удара могли погибнуть 150 человек, что стало бы непропорциональным ответом на сбитый дрон.