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«ОВД-инфо» уточнило число задержанных на акции в Москве

Согласно уточненным данным «ОВД-инфо», на несогласованной акции протеста 27 июля были задержаны 1373 человека, 25 участников митинга пострадали. Среди задержанных было как минимум 18 журналистов и 42 несовершеннолетних. По крайней мере, 152 человека остались на ночь в ОВД, задержанных развезли примерно в 70 отделений полиции.

Ранее столичный главк МВД сообщил, что на акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. Отмечалось, что по результатам разбирательства в отношении них «будут приняты решения в соответствии с законом».

Накануне в центре столицы прошла несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили на выборы в Мосгордуму. Протестующие собирались устроить митинг возле мэрии, но их туда не пустили. Задержания на Тверской улице начались еще до акции. В результате участники протеста прошли через центр Москвы до Трубной площади, где задержания продолжились.

Разгон митинга на Трубной площади