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В Иркутской области началась эвакуация из-за угрозы нового паводка

Спасатели начали эвакуировать население города Тулун в Иркутской области из-за угрозы нового паводка. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС. Для эвакуированного населения подготовлены три пункта временного размещения – в детском саду, на лыжной базе и в зале борьбы.

Правительство Иркутской области сообщило, что за сутки 27 июля в Тулуне выпала почти месячная норма осадков. Из-за сильных дождей вновь были подтоплены дома и участки, поднялся уровень воды в реках. Согласно прогнозу синоптиков дожди в Тулуне должны прекратиться только 29 июля.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населенных пунктов. Было подтоплено свыше 10 000 домов, в которых жили более 40 000 человек, повреждены около 50 участков дорог и 20 с лишним автомобильных мостов. Погибли 25 человек, семь до сих пор числятся пропавшими без вести.

Последствия паводка в Иркутской области